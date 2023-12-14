Бывший президент Дональд Трамп, ведущий кандидат на пост президента от Республиканской партии в 2024 году, появился во вторник в ратуше Fox News в Айове. В ходе часового интервью Трамп сделал несколько заявлений, точность которых была проверена фактами.

Одно из заявлений Трампа касалось вывода войск США из Афганистана. Он заявил, что США оставили после себя военной техники на сумму 85 миллиардов долларов, назвав это самым позорным моментом в истории страны. Однако это утверждение неверно. По данным Министерства обороны, стоимость оставленного оборудования оценивается примерно в 7.1 миллиарда долларов, что лишь малая часть суммы, заявленной Трампом. Кроме того, некоторая часть оборудования была выведена из строя перед выводом американских войск. Цифра в 85 миллиардов долларов, упомянутая Трампом, была округленной и вводящей в заблуждение суммой денег, которую Конгресс ассигновал во время войны на поддержку афганских сил безопасности.

Еще одно ложное заявление Трампа касалось его уголовных обвинений по сравнению с Аль Капоне. Трамп заявил, что Капоне было предъявлено обвинение только один раз, тогда как ему предъявили обвинение четыре раза. Однако это утверждение также неверно. Капоне предъявляли обвинения как минимум шесть раз, причем три обвинения были предъявлены только в 1931 году, что привело к его осуждению за уклонение от уплаты налогов. Сравнение Трампа с Капоне не соответствует действительности из-за этой фактической неточности.

Трамп также сделал ложные заявления о передаче фермерам из Айовы 28 миллиардов долларов из Китая. Он заявил, что дал фермерам деньги и что они пришли из Китая. Однако деньги на помощь поступили от налогоплательщиков США, а не от Китая. Исследования показали, что американцы взяли на себя расходы по пошлинам Трампа на китайскую продукцию, а правительство США предоставило финансовую помощь фермерам. Кроме того, правильная сумма помощи, предоставленной фермерам в рамках программы Трампа, составляла 23 миллиарда долларов, а не 28 миллиардов долларов, как он утверждал.

В заключение отметим, что заявления Трампа во время ратуши Fox News содержали несколько неточностей. Важно проверять факты заявлений общественных деятелей, чтобы обеспечить распространение точной информации.