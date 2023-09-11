Хакеры атаковали бизнес-аккаунты Facebook с помощью фишинговой атаки в Messenger

Недавний отчет Guardio Labs показывает, что хакеры использовали обширную сеть фальшивых и скомпрометированных учетных записей Facebook для запуска фишинговой атаки на бизнес-аккаунты Facebook. Злоумышленники рассылают миллионы фишинговых сообщений в Messenger, выдавая себя за нарушение авторских прав или запрашивая дополнительную информацию, пытаясь обмануть свои цели.

Фишинговые сообщения содержат архив RAR/ZIP, который при загрузке и запуске извлекает дроппер вредоносного ПО из репозиториев GitHub. Дроппер, написанный на Python, предназначен для уклонения от обнаружения и кражи конфиденциальных данных из браузера жертвы. Вредоносное ПО собирает файлы cookie и данные для входа в систему, которые затем отправляются злоумышленникам через Telegram или API бота Discord.

После кражи информации злоумышленники стирают все файлы cookie с устройства жертвы, чтобы выйти из своих учетных записей, давая им достаточно времени, чтобы захватить скомпрометированную учетную запись, изменив ее пароли. Этот процесс может занять некоторое время, поскольку компании, занимающиеся социальными сетями, могут медленно реагировать на сообщения о взломанных учетных записях, что позволяет злоумышленникам осуществлять мошеннические действия.

Масштаб этой кампании вызывает беспокойство: каждую неделю рассылается около 100,000 7 фишинговых сообщений. Эти сообщения в первую очередь нацелены на пользователей Facebook в Северной Америке, Европе, Австралии, Японии и Юго-Восточной Азии. По оценкам Guardio Labs, около 0.4% всех бизнес-аккаунтов Facebook подверглись атакам, причем XNUMX% загрузили вредоносный архив. Число взломанных аккаунтов неизвестно, но может быть значительным.

Guardio Labs приписывает эту кампанию вьетнамским хакерам на основании доказательств, обнаруженных во вредоносном ПО. Использование популярного во Вьетнаме веб-браузера Coc Coc и строк на вьетнамском языке во вредоносном ПО указывает на происхождение злоумышленников. Вьетнамские группы угроз ранее атаковали Facebook с помощью крупномасштабных кампаний, монетизируя украденные аккаунты посредством перепродажи в Telegram или даркнете.

Пользователям Facebook, особенно тем, у кого есть бизнес-аккаунты, важно сохранять бдительность в отношении попыток фишинга. Им следует быть осторожными при открытии сообщений или загрузке вложений, гарантируя, что они получены из законных источников. Кроме того, включение многофакторной аутентификации и регулярное обновление паролей могут помочь защититься от несанкционированного доступа к учетным записям.

источники:

– Отчет Guardio Labs (URL-адрес удален)

– Объявление Facebook о кампании NodeStealer (URL-адрес удален)

– Отчет Guardio Labs о вьетнамском злоумышленнике (URL-адрес удален)