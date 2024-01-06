Facebook Вводит Новую Функцию для Сбора Данных Пользователей

Facebook недавно запустил новую функцию под названием «история ссылок», которая позволяет платформе отслеживать ссылки, на которые пользователи нажимают. Однако хорошая новость состоит в том, что эту функцию легко можно отключить, если пользователи не хотят, чтобы их действия в интернете контролировались.

В прошлом Facebook собирал значительное количество данных о своих пользователях, получая информацию из различных источников, таких как посещенные ими веб-сайты и их активности на мобильных устройствах. Это вызвало опасения относительно конфиденциальности пользователей, приведя к юридическим проблемам и соглашению о выплате 725 миллионов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей путем передачи их данных третьим лицам.

Кроме того, Apple представила функцию отслеживания приложений (App Tracking Transparency), которая значительно ограничивает количество данных, которые Facebook (и другие приложения) могут собирать. В результате, Facebook теперь имеет меньше данных о своих пользователях, что влияет на его способность предоставлять высокотаргетированную рекламу.

В ответ на это, Facebook внедрил новую стратегию. Был представлен встроенный веб-браузер в приложении, который запоминает посещенные пользователями веб-сайты. Таким образом, Facebook может лучше понять интересы пользователей на основе ссылок, на которые они нажимают.

Функция «истории ссылок» сохраняет список посещенных веб-сайтов внутри мобильного браузера Facebook за последние 30 дней. Эту информацию можно использовать для улучшения рекламы на Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp и Quest VR.

Пользователи, которые хотят отключить эту функцию, могут сделать это легко. Пользователи могут перейти в настройки приложения Facebook, затем в раздел «Браузер» и переключить переключатель рядом с «Разрешить историю ссылок».

Хотя некоторые пользователи могут беспокоиться о данных, которые собирает Facebook, важно помнить, что платформа полагается на данные пользователей для продажи рекламы и предоставления бесплатных услуг. Хорошая новость состоит в том, что как пользователи, мы имеем больше контроля и выбора, чем когда-либо ранее, в определении уровня детализации, которую мы хотим, чтобы Facebook собирал.

В заключение, новая функция «истории ссылок» Facebook предоставляет платформе информацию о поведении пользователей в интернете, но пользователи имеют возможность ее отключить. Им в конечном счете решать, какую информацию они комфортно готовы делить с Facebook и другими платформами.