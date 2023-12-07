Представляем Lutra AI: расширение возможностей бизнеса с помощью автоматизации на основе искусственного интеллекта

Lutra AI, революционный стартап, основанный Цзицюань Нгиамом и его командой профессионалов, штурмует мир рабочих процессов искусственного интеллекта. Понимая необходимость автоматизации инженерных функций для поддержки не-разработчиков, Нгиам и его команда разработали Lutra AI как специализированного помощника, который оптимизирует и автоматизирует различные задачи, не требуя технических знаний.

В отличие от других компаний в этой области, Lutra AI использует подход «сначала код» для повышения безопасности и надежности во время выполнения рабочих процессов ИИ. Сосредотачиваясь на конкретных задачах, а не используя большие языковые модели для всего, Lutra AI достигает лучших результатов и обеспечивает защиту данных.

Недавнее появление Lutra AI из скрытого режима последовало за успешным раундом начального финансирования, в ходе которого компания получила 3.8 миллиона долларов. Инвесторы, такие как Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital, а также известные личности, в том числе Андрей Карпати, Джефф Дин и Скотт Бельски, осознали огромный потенциал Lutra AI и решили поддержать ее миссию.

В настоящее время Lutra AI находится на стадии закрытого бета-тестирования и обслуживает ограниченное число клиентов. Однако за счет вливания средств Нгиам намерен расширить клиентскую базу Lutra AI и уделить приоритетное внимание разработке продукта и его адаптации к рынку.

Нгиам видит будущее, в котором предприятия смогут использовать возможности искусственного интеллекта Lutra для оптимизации своего цифрового присутствия и максимального использования программного обеспечения. Благодаря инструментам, которые легко интегрируются с различными программными платформами, Lutra AI позволяет предприятиям работать более эффективно и результативно.

Уникальное сочетание подхода «сначала код», сосредоточенности на конкретных задачах и интеграции с популярными приложениями, такими как Google Workspaces и Slack, отличает Lutra AI от конкурентов. По мере развития компании она стремится революционизировать способы взаимодействия с технологиями, не являющимися разработчиками, открывая новые возможности для автоматизации и повышения производительности.

Следите за новыми интересными обновлениями, поскольку Lutra AI продолжает формировать будущее автоматизации на основе искусственного интеллекта.