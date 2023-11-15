Улучшение распространения научно обоснованного контента в социальных сетях

В сегодняшнюю цифровую эпоху борьба с дезинформацией в социальных сетях продолжается. Распространение медицинской лжи во время пандемии COVID-19 и влияние политической дезинформации на выборы подчеркнули острую необходимость решения этой проблемы. Для борьбы с дезинформацией эксперты определили трех ключевых заинтересованных сторон: пользователей социальных сетей, государственных регулирующих органов и самих платформ социальных сетей.

Одним из подходов является поощрение пользователей социальных сетей к изучению предмета и осведомленности о тактиках, используемых для распространения дезинформации. Государственным органам настоятельно рекомендуется сотрудничать с платформами социальных сетей для регулирования и предотвращения распространения дезинформации. Однако все эти усилия зависят от наличия надежного контента, который не всегда легко найти, как показывает наше недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Health Communication.

В нашем исследовании мы проанализировали 300 публикаций, посвященных исследованиям в области психического здоровья, от двух известных австралийских исследовательских организаций в области психического здоровья. Задача, с которой мы столкнулись, заключалась в установлении доказательств, стоящих за этими сообщениями. Поразительно, но наша команда согласилась с наличием в постах доказательной информации только в 56% случаев, что указывает на то, что даже эксперты с трудом идентифицировали достоверный контент.

Этот вывод поднимает вопросы о различии между дезинформацией, дезинформацией и тем, что мы называем «информацией низкого качества». Информация низкого качества возникает, когда уровень доказательств, подтверждающих должность, не очевиден даже для тех, кто имеет обширную подготовку в этой области.

Хотя в некоторых сообщениях были ссылки на научно обоснованные источники, такие как рецензируемые статьи, большинство опиралось на мнения экспертов или новостные статьи. Это возлагает на пользователей социальных сетей бремя необходимости прилагать значительные усилия для проверки надежности контента, что часто является сложной задачей из-за технического языка и ограниченного доступа к ресурсам.

Как исследователи, мы разработали научно обоснованные рекомендации, которые помогут эффективно распространять исследования в области психического здоровья на платформах социальных сетей. В этих рекомендациях подчеркивается важность привлечения аудитории, при этом четко сообщая об источнике информации и ее целевой аудитории. Используя изображения, видео и гиперссылки, исследователи могут повысить вовлеченность и предоставить доступные способы проверки исследовательской информации.

Наши рекомендации поддерживают следующие подходы:

1. Четко укажите информацию и ее источник.

2. Определите целевую аудиторию.

3. Включите медиа-элементы, которые улучшат публикацию и предоставят дополнительный контекст.

4. Включите гиперссылки для проверки исследовательской информации.

5. Избегайте чрезмерного использования хэштегов.

Следуя этим рекомендациям, исследователи могут преодолеть разрыв между взаимодействием и информацией, основанной на фактических данных, что позволит им эффективно сообщать результаты исследований более широкой аудитории на платформах социальных сетей.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каковы ключевые заинтересованные стороны в борьбе с дезинформацией в социальных сетях?

Ответ: Ключевыми заинтересованными сторонами являются пользователи социальных сетей, государственные регулирующие органы и сами платформы социальных сетей.

Вопрос: Каков был главный вывод исследования?

Ответ: Исследование показало, что установление доказательств, стоящих за публикациями в социальных сетях, даже для экспертов было сложной задачей, что указывает на отсутствие достоверно идентифицируемого контента, основанного на фактических данных.

Вопрос: Как исследователи могут эффективно распространять научно обоснованный контент?

Ответ: Исследователи могут эффективно распространять научно обоснованный контент, четко указывая информацию и ее источник, определяя целевую аудиторию, включая элементы мультимедиа, включая гиперссылки, и избегая чрезмерного использования хэштегов.

Вопрос: Почему важно бороться с дезинформацией в социальных сетях?

Ответ: Дезинформация в социальных сетях может иметь серьезные последствия, например, распространение ложной информации о медицинских методах лечения или влияние на исход выборов, что делает необходимость борьбы с дезинформацией и продвижения достоверного контента.