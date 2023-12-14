Событие First Strike EVE Vanguard завершилось захватывающими планами на будущее

Недавно завершившееся мероприятие «Первый удар» EVE Vanguard заставило игроков с нетерпением ждать следующего этапа игрового тестирования. Компания CCP Games, разработчик EVE Online, выразила фанатам благодарность за участие в этом первоначальном тесте и пообещала, что на пути к запуску полноценного шутера от первого лица (FPS) нас ждут еще более захватывающие испытания.

Хотя CCP Games не раскрыла никаких конкретных цифр относительно участия игроков или влияния тестирования Vanguard на продолжающиеся пиратские восстания в звездных скоплениях Нового Эдема, они все же обратились в Twitter, чтобы продемонстрировать некоторые заметные достижения игроков. В число этих наград входили игроки, совершившие наибольшее количество убийств в Авангарде, убийств в ближнем бою и т. д.

Лично многим игрокам игра Vanguard доставила большое удовольствие. Возможность встать на место клона Авангарда и создать хаос на полях сражений была одновременно сложной и невероятно увлекательной. Несмотря на несколько поражений, общий опыт был принят хорошо.

Хотя игровой тест First Strike длился всего четыре дня, он, несомненно, предоставил команде CCP Games ценную информацию. Разработчики с энтузиазмом относятся к сотрудничеству с сообществом игроков для дальнейшего усовершенствования и улучшения этого модуля. В ходе предварительной сессии компании CCP Burger и CCP Collins выразили намерение провести многочисленные испытания, хотя и воздержались от указания дат.

Теперь разработчики предоставили более конкретные сроки. На веб-сайте Vanguard сообщается, что следующее событие запланировано на январь 2024 года, а это означает, что игрокам не придется долго ждать следующего захватывающего этапа. Хотя точные детали пока остаются нераскрытыми, ожидается, что дополнительная информация будет предоставлена ​​после предстоящих праздничных каникул. Тем временем CCP Games намерена проанализировать отзывы о плейтесте First Strike, а также предоставить своей трудолюбивой команде заслуженный отдых.

Между тем, все сообщество EVE Online испытывает вновь обретенное чувство активности с недавним выпуском Havoc, второго дополнения 2023 года. Такое сближение событий, несомненно, усиливает волнение и ожидание вокруг будущего Vanguard и всей вселенной EVE Online. .