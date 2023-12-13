Откройте для себя новую захватывающую квест-комнату в дополнении Escape Simulator: Among Us

Escape Simulator только что выпустил долгожданное дополнение Among Us, которое привнесет в популярную игру-головоломку от первого лица захватывающий новый опыт квеста. Соберите друзей и приготовьтесь проверить свои навыки командной работы и решения проблем, путешествуя по квест-комнате Mini Skeld, вдохновленной культовым космическим кораблем из популярной многопользовательской онлайн-игры «Среди нас».

В этом захватывающем DLC вы и ваши товарищи по команде окажетесь в ловушке на Мини-Скельде, космическом корабле, наполненном тайнами и препятствиями. Ваша цель — работать вместе, чтобы решить серию запутанных головоломок, найти скрытые подсказки и, в конечном итоге, найти способ сбежать, прежде чем истечет время. Но будьте осторожны: DLC «Среди нас» добавляет захватывающий поворот: один из вас может оказаться самозванцем!

Исследуя помещения и коридоры космического корабля, вы должны сохранять бдительность и никому не доверять. Сотрудничество будет иметь решающее значение, когда вы расшифроваете загадочные сообщения, декодируете замки и разгадаете тайны корабля. Сможете ли вы довериться своим друзьям или кто-то предаст команду и саботирует миссию?

DLC «Среди нас» для Escape Simulator теперь доступен в Steam, предлагая игрокам возможность погрузиться в захватывающий квест-комнату, как никогда раньше. Являетесь ли вы поклонником оригинальной игры «Среди США» или энтузиастом головоломок, ищущим новых задач, это дополнение обязательно подарит часы захватывающих развлечений.

Соберите свою команду, испытайте свои детективные навыки и начните путешествие по квест-комнате «Мини-Скельд» в захватывающем DLC «Среди нас» для Escape Simulator. Сможете ли вы раскрыть правду и сбежать, или самозванцу удастся сорвать вашу миссию? Судьба вашей команды находится в ваших руках.