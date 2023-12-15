Познакомьтесь с Мелиссой «Ру» Коянсие: новым лидером, формирующим будущее зоопарка Эри

В своем захватывающем объявлении зоопарк Эри назначил Мелиссу «Ру» Коянцие своим новым главным исполнительным директором (генеральным директором), что прокладывает путь в будущее организации. После тщательного поиска Коянцие оказался наиболее подходящим кандидатом на эту важную роль.

Глубокая связь Коянсие с зоопарком Эри насчитывает несколько десятилетий, в течение которых она работала хранителем животных, педагогом, а совсем недавно — главным операционным директором (COO). Ее преданность делу и страсть к миссии зоопарка были очевидны на протяжении всего ее пребывания в должности, а ее дальновидное руководство оказало существенное влияние на организацию.

Одним из заметных достижений Коянцехе на посту главного операционного директора было возглавить усилия по повторной аккредитации через Ассоциацию зоопарков и аквариумов (AZA). Она неустанно работала над тем, чтобы зоопарк отвечал всем необходимым требованиям, выполнив стратегический план совместно с наставником AZA. Эта веха не только укрепила стремление зоопарка к совершенству, но и заложила основу для будущего роста и успеха.

Размышляя о назначении Коянсие, Скотт Митчелл, директор по развитию зоопарка Эри, выразил уверенность в ее способностях. Тесно сотрудничая с Коянцие более двух десятилетий, он подтвердил ее беспрецедентное видение и непоколебимую приверженность развитию зоопарка. Под руководством Коянцие зоопарк Эри готов процветать в 21 веке.

Под руководством Коянцие зоопарк Эри уже добился значительных успехов, в том числе принял 27 новых животных, завершил работу над двумя новыми выставками и начал подготовку к предстоящему празднованию столетия зоопарка. Ее квалификация, энергия и целеустремленность делают ее идеальным кандидатом на то, чтобы привести зоопарк Эри в светлое и многообещающее будущее.

В качестве нового генерального директора Коянцие намерен развивать существующие успехи зоопарка, способствуя его дальнейшему росту и предоставляя исключительные впечатления как посетителям, так и обитателям зоопарка. Сообщество Эри с нетерпением ожидает инновационных инициатив и новаторских достижений, которые будут реализованы под вдохновляющим руководством Мелиссы «Ру» Коянцие.