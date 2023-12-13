Молодой гитарный вундеркинд захватывает TikTok и Instagram от Storm

Краткое описание: Коэн Крысяк, 7-летний гитарист, в одночасье стал сенсацией после того, как опубликовал в TikTok и Instagram видео, на котором он и его отец играют песню Metallica. Видео собрало более 40 миллионов просмотров всего за 48 часов, что удивило даже его отца Райана Крысяка, который управляет их аккаунтами в социальных сетях. Музыкальный талант Коэна был очевиден с раннего возраста, и он быстро научился играть на гитаре, просто слушая песни. Его безупречный слух и музыкальный слух впечатлили даже его отца, который сам является музыкантом. Сестра Коэна, Куинн, также музыкально одарена и умеет играть на бас-гитаре. Хотя Коэн тренируется всего 15 минут в день, ему удается очаровывать публику своими впечатляющими выступлениями. Его видео в TikTok и Instagram привлекли значительное внимание, поскольку эти платформы идеально подходят для демонстрации коротких музыкальных произведений. Несмотря на внезапную известность, Коэн остается скромным и сосредоточен на том, чтобы наслаждаться своей страстью к музыке.

Цитируемая информация заменена: 7-летний вундеркинд-гитарист по имени Коэн Крысяк покорил Интернет своим вирусным видео в TikTok и Instagram. Видео Коэна, в котором он и его отец играют песню Metallica, всего за два дня собрало ошеломляющие 40 миллионов просмотров. По словам его отца, Коэн начал экспериментировать с барабанами в юном возрасте и начал снимать видео о своей игре на гитаре, когда ему было всего 4 года. Исключительные музыкальные способности Коэна проистекают из его замечательного идеального слуха, который позволяет ему легко разучивать и исполнять песни, просто слушая их. Под руководством своего отца Коэн тренируется всего 15 минут в день, прежде чем сесть на школьный автобус. Девятилетняя сестра Коэна, Куинн, также обладающая музыкальным талантом, играет на бас-гитаре. Популярность Коэна неуклонно растет благодаря его частым загрузкам видео в TikTok и Instagram. Несмотря на внезапный приток внимания, Коэн остается на месте, в настоящее время занят семейной поездкой в ​​Диснейленд.