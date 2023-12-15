Директор публичной библиотеки округа Эри подал в отставку из-за разногласий

Директор публичной библиотеки округа Эри Карен Пирс ушла со своей должности немедленно после ее отставки в пятницу. Хотя точная причина ее ухода остается нераскрытой, ясно, что срок пребывания Пирса в должности был отмечен общественным контролем и спорами.

Первая серьезная реакция Пирс произошла в июне, когда она приняла решение перенести книжную выставку Месяца гордости от входа в детское отделение Мемориальной библиотеки Бласко. Этот шаг был встречен резкой критикой со стороны групп ЛГБТК+, выборных должностных лиц и протестующих, что в конечном итоге привело к отставке трех членов Библиотечного консультативного совета.

Совсем недавно Пирс столкнулась с общественным сопротивлением из-за ее поддержки 25-летнего соглашения об аренде между округом Эри и Университетом Ганнон. Соглашение позволит создать на территории библиотеки Бласко центр водных исследований и образования площадью 3,000 квадратных футов. Многие представители общественности выразили обеспокоенность по поводу потенциального воздействия центра на библиотечные услуги, парковку и недостаточного участия сообщества в процессе принятия решений.

Джон Юлиано, бывший менеджер филиала в Миллкрике, будет исполнять обязанности временного директора библиотеки, а поиск нового директора начнется немедленно. Пирс, назначенный исполнительным директором округа Эри Брентоном Дэвисом в июне 2022 года, взял на себя роль первого постоянного директора после ухода Блейна Десси в мае 2021 года.

Хотя споры вокруг Пирс, возможно, затмили ее руководство, администрация Дэвиса выразила благодарность за ее видение и вклад во время ее пребывания в должности. Администрация желает ей всего наилучшего, поскольку она переходит к следующему начинанию.

Перед Публичной библиотекой округа Эри теперь стоит задача найти нового директора, который сможет ориентироваться в общественных настроениях, взаимодействовать с сообществом и поддерживать миссию библиотечной системы по обеспечению доступных ресурсов и услуг для всех жителей.