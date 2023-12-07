Fortnite представляет игру-крафт в стиле Lego, закладывающую основу для расширения

Fortnite претерпевает значительные изменения и становится больше, чем просто игрой в жанре королевской битвы. Стремясь превратить Fortnite в платформу, игра выпустила новую игру-крафт, вдохновленную Lego, доступную во вселенной Fortnite. Это знаменует начало новой эры для Fortnite, поскольку она направлена ​​на создание игровой экосистемы с разнообразным опытом.

Игра Lego Fortnite — это игра на выживание, напоминающая Minecraft. Однако вместо загрузки отдельной игры игроки могут получить к ней доступ прямо из меню Fortnite. В игре представлена ​​большая процедурно сгенерированная карта, которая в 19 раз больше острова королевской битвы. Игроки могут выбирать между творческим режимом, позволяющим им строить все, что пожелают, или режимом выживания, в котором они сталкиваются с такими проблемами, как голод и сильная жара.

Уникальность этого сотрудничества заключается в том, что Lego Fortnite — не единственная игра, появившаяся в Fortnite. На этой неделе планируется запустить еще две игры, Rocket Racing и Fortnite Festival. Epic Games, разработчик Fortnite, рассматривает Fortnite как платформу, способную размещать широкий спектр игр, аналогичную Roblox, но с более жестким контролем.

В интервью The Verge Сакс Перссон, исполнительный вице-президент Epic, объяснил, что сотрудничество с Lego помогает заложить основу для нескольких элементов экосистемы Fortnite. Одним из этих элементов является создание метавселенной, виртуального пространства с постоянной идентичностью. Минифигурки Lego позволяют игрокам играть разные роли в метавселенной, улучшая общее впечатление.

Еще одним важным аспектом являются возрастные рейтинги. Epic ввела возрастные рейтинги для всех игр в Fortnite, в том числе созданных пользователями. Сотрудничество Lego демонстрирует универсальность Fortnite как платформы для всех возрастов, предоставляя родителям контроль над контентом, к которому могут получить доступ их дети.

Кроме того, Epic намерена расширить экосистему Fortnite Creative, предоставив создателям возможность развивать свой собственный опыт в игре. Их партнерство с Lego предполагает создание цифровых двойников элементов Lego и предоставление их создателям. Это не только расширяет экосистему игры, но и приносит пользу создателям, предлагая новые ресурсы и возможности.

Переход Fortnite к превращению в платформу означает смелый шаг в переосмыслении игрового ландшафта. Благодаря расширяющейся коллекции игр и упору на пользовательский контент, Fortnite стремится охватить более широкую аудиторию, одновременно предоставляя множество впечатлений в своей виртуальной вселенной.