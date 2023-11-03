Антимонопольный процесс над Google: анализ битвы с Epic Games

В продолжающемся антимонопольном судебном процессе компания Epic Games Inc., разработчик чрезвычайно популярной видеоигры Fortnite, планирует представить свои аргументы против предполагаемых ограничительных мер Google Play Store. Судебный процесс, который, как ожидается, продлится несколько недель, начался 6 ноября.

Epic Games обвиняет Google в том, что она запрещает конкурентам напрямую распространять свои приложения и вместо этого требует их включения в Google Play Store. По словам генерального директора Epic Games Тима Суини, такой подход душит свободу потребителей и разработчиков, вводя монопольные налоги и сборы, которые взвинчивают цены. Суини утверждает, что комиссии Google увеличивают цены транзакций в приложениях на 30%, что значительно выше, чем 3%, взимаемые платежными системами на конкурентных рынках. В отличие от требования финансовой компенсации, иск Epic направлен на внесение изменений в практику Google.

Чтобы представить свою версию, Epic Games составила обширный список свидетелей, в который вошли такие известные личности, как Сундар Пичаи (генеральный директор Google и Alphabet), Рут Порат (финансовый директор Google и Alphabet) и даже Энди Рубин (со-директор Google и Alphabet). основатель операционной системы Android). Примечательно, что в судебном процессе также подчеркивается предполагаемая выплата Google стимулов разработчикам игр за сохранение своих игр исключительно в Play Store. Epic Games утверждает, что Google применил обманную тактику, переместив онлайн-разговоры в чаты Google, где они впоследствии могли быть уничтожены.

В то время как вице-президент Google по связям с правительством и государственной политике Уилсон Уайт отвергает иск как ошибочный и лицемерный, Epic Games продолжает упорно стремиться к более открытому и справедливому цифровому рынку. Судебный процесс совпадает с продолжающимся антимонопольным противостоянием Google с Министерством юстиции, где выдвигаются аналогичные обвинения в злоупотреблении властью.

В целом, это судебное разбирательство с высокими ставками сигнализирует о важном моменте в продолжающейся битве между разработчиками и технологическими гигантами, поскольку их практика и доминирование на рынке подвергаются тщательному анализу. Результаты этих судебных разбирательств могут иметь далеко идущие последствия для будущего распространения приложений, конкуренции и благосостояния потребителей.

Часто задаваемые вопросы:

1. О чем идет антимонопольный процесс между Epic Games и Google?

Epic Games обвиняет Google в применении ограничительных мер через Google Play Store, ограничивающих возможности конкурентов напрямую распространять свои приложения.

2. Чего Epic Games надеется достичь с помощью этого испытания?

Epic Games требует изменений в практике Google, а не финансовой компенсации.

3. Кто является ключевыми свидетелями в суде?

В список свидетелей входят Тим ​​Суини (генеральный директор Epic Games), Сундар Пичаи (генеральный директор Google и Alphabet), Рут Порат (финансовый директор Google и Alphabet) и Энди Рубин (соучредитель операционной системы Android).

4. Какие обвинения выдвигает Epic Games по поводу стимулов Google?

Epic Games утверждает, что Google поощряла разработчиков игр хранить свои игры исключительно в Play Store и якобы скрывала доказательства, переводя разговоры в чаты Google.

5. Каков более широкий контекст этого процесса?

Судебный процесс происходит одновременно с антимонопольным разбором Google с Министерством юстиции, где были выдвинуты аналогичные обвинения в злоупотреблении властью.