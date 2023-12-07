Революция в конструкции катализаторов с помощью машинного обучения

Исследователи из Массачусетского технологического института представили новаторский подход к разработке катализаторов, используя машинное обучение для преодоления ограничений методов, основанных на интуиции. Используя эту новую технику, команда Массачусетского технологического института обнаружила ранее неопознанные атомные конфигурации в материале, который тщательно изучался в течение трех десятилетий. Их результаты, опубликованные в журнале Nature Computational Science, проливают свет на способность машинного обучения предоставлять более подробную и точную информацию о поверхностях катализатора.

Традиционно определение характеристик поверхностей материалов представляло собой статический процесс, в ходе которого исследуется конкретная конфигурация из бесчисленных возможностей. Напротив, новый метод, разработанный исследователями Массачусетского технологического института, предлагает оценку всех потенциальных изменений с помощью итеративного процесса машинного обучения. С помощью всего лишь нескольких вычислений из первых принципов система может предсказать поверхностную энергию при различных потенциалах и точно определить наиболее стабильную структуру при различных внешних условиях.

Более того, разработанная исследователями система автоматической реконструкции поверхности (ASR) устраняет необходимость в вручную отобранных образцах для обучения нейронной сети. Вместо этого он начинается с единственного примера нетронутой поверхности разреза и использует алгоритмы активного обучения и Монте-Карло для выбора участков для отбора проб. Благодаря менее чем 5,000 расчетам из первых принципов система ASR может обеспечить точные прогнозы поверхностной энергии даже для сложных трехкомпонентных материалов.

Последствия этого исследования имеют далеко идущие последствия. Расширяя наше понимание поверхностей катализаторов и того, как они ведут себя в различных условиях, ученые будут лучше подготовлены к разработке материалов для широкого спектра применений. Одно из таких применений включает производство «зеленого» водорода в качестве устойчивого и экологически чистого источника топлива. Кроме того, этот инновационный подход можно распространить на изучение динамических свойств поверхности, например, свойств электродов батареи во время зарядки и разрядки.

Исследователи сделали свой инструмент AutoSurfRecon доступным для бесплатной загрузки, что позволяет исследователям по всему миру использовать эту мощную среду машинного обучения. Поскольку конструкция катализаторов становится более эффективной и проницательной, мы можем ожидать значительных достижений в различных областях, таких как производство энергии и материаловедение. Эра интуитивного проектирования катализаторов уступает место новой эпохе инноваций, основанных на данных.