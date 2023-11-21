Илон Маск подал иск против СМИ из-за исхода рекламодателей

Пережив значительный отток рекламодателей, предприниматель-миллиардер Илон Маск недавно подал иск против прогрессивной наблюдательной группы Media Matters. В иске утверждается, что Media Matters искажала вероятность появления рекламы рядом с экстремистским контентом на платформе Маска X. По словам Маска, Media Matters намеренно создавала и распространяла вводящие в заблуждение изображения, которые ложно изображали посты рекламодателей рядом с неонацистским и белым националистическим контентом. Эти обработанные изображения затем были представлены как типичные пользовательские впечатления от X. Целью, как утверждает Маск, было оттолкнуть рекламодателей от платформы, что впоследствии нанесло ущерб X Corp.

В иске, поданном в понедельник в Окружной суд США Северного округа Техаса, ответчиками названы Media Matters и Эрик Хананоки, их старший репортер-расследователь. Маск добивается судебного постановления, обязывающего Media Matters удалить анализ со своего сайта. Кроме того, в иске компания Media Matters обвиняется во вмешательстве в контракты с рекламодателями X, нанесении ущерба экономическим отношениям и унижении X Corp.

Предлагая свою поддержку X, генеральный директор Линда Яккарино защитила сайт социальной сети, подчеркнув точность анализа Media Matters. Она заявила, что ни один настоящий пользователь X не видел рекламу таких крупных брендов, как IBM, Comcast или Oracle, наряду с контентом, представленным в отчете Media Matters.

В свете иска генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон объявил о начале расследования Media Matters, чтобы определить, можно ли классифицировать исследование контента X как потенциальную мошенническую деятельность в соответствии с законодательством Техаса. Пакстон назвал группу «радикальной левой организацией» и выразил обеспокоенность по поводу их предполагаемых попыток ограничить участие в публичных площадях.

Исход рекламодателей из X произошел после того, как Маск сделал противоречивые и антисемитские высказывания, подтвердив утверждение о том, что еврейские общины пропагандируют «ненависть к белым». Крупные бренды, в том числе Disney, Paramount и Warner Bros. Discovery (материнская компания CNN), в ответ быстро прекратили свою рекламу на платформе.

Маск ранее намекал на судебный иск против Media Matters, утверждая, что вскоре последует «термоядерный иск». Он пообещал атаковать не только Media Matters, но и любых физических и юридических лиц, причастных к тому, что он назвал «мошеннической атакой» на X Corp.

В ответ на угрозы Маска издание Media Matters опубликовало заявление, в котором пообещало защитить себя, охарактеризовав Маска как хулигана, стремящегося заставить замолчать точные репортажи. Группа подчеркнула, что сам Маск признал наличие рекламы наряду с пронацистским контентом, выявленным Media Matters, и выразил уверенность, что они одержат победу, если будут возбуждены судебные иски.

FAQ

Что такое медиа-вопросы? Media Matters — это прогрессивная наблюдательная группа, которая анализирует и контролирует медиаконтент, особенно на предмет предвзятости и дезинформации. Что такое Х? X — социальная сеть, принадлежащая Илону Маску. Почему крупные рекламодатели покинули X? Крупные бренды отказались от рекламы на X после того, как Илон Маск сделал противоречивые и антисемитские заявления. Какова цель иска Маска против Media Matters? Иск Маска направлен на то, чтобы привлечь Media Matters к ответственности за то, что он считает преднамеренной кампанией по отстранению рекламодателей от X и дискредитации платформы. Каков ответ Media Matters? Media Matters поклялись защищаться от того, что они воспринимают как попытку заставить замолчать их точные репортажи и анализ.