Илон Маск, известный предприниматель и генеральный директор нескольких компаний, снова оказался в центре споров. Известный своим активным присутствием в различных социальных сетях, Маск недавно привлек внимание своим участием в теориях заговора и противоречивыми публикациями на X, платформе, ранее известной как Twitter.

Одной из теорий заговора, которую, по-видимому, поддержал Маск, является опасная и развенчанная теория «Пиццагейт». Pizzagate зародился на 4chan, Reddit, Twitter и других платформах во время президентских выборов в США в 2016 году. В нем ложно утверждалось, что пиццерия в Вашингтоне, округ Колумбия, была замешана в группе педофилов, связанной с Хиллари Клинтон и другими демократами. Реакция Маска пользователю, пытающемуся связать основателя Media Matters, прогрессивной организации по надзору за СМИ, с «рестораном Пиццагейт» вызвала удивление. Вместо того, чтобы осудить необоснованное утверждение, Маск просто ответил: «Странно», тем самым распространив теорию заговора на свою огромную аудиторию, насчитывающую более 160 миллионов пользователей X.

Это не первый раз, когда Маск вызывает споры своей деятельностью в социальных сетях. На прошлой неделе он столкнулся с негативной реакцией за поддержку антисемитского поста на X, который увековечил вредные стереотипы о еврейских общинах. Кроме того, в прошлом он доверял маргинальным теориям заговора, например, той, которая связана с жестоким нападением на Пола Пелоси, мужа бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Эти сомнительные действия не остались незамеченными, и крупные рекламодатели, в том числе Disney, Paramount и NBCUniversal, приостановили свои расходы на X. Участие Маска в таком контенте, особенно в том, что пропагандирует разжигание ненависти и теории заговора, многие считают неприемлемым.

Критики утверждают, что действия Маска способствуют распространению дезинформации и вредных идеологий. Представитель Белого дома осудил поддержку Маском антисемитских теорий заговора, назвав это «неприемлемым» и подчеркнув необходимость противостоять антисемитизму.

Маск и его компания защищались, заявляя, что они не являются антисемитами, и обвиняя Media Matters в искажении фактов в своем отчете. Однако это противоречие продолжает вызывать обеспокоенность по поводу ответственности X и его обращения с экстремистским контентом.

В заключение отметим, что недавние действия Маска в социальных сетях ввергли его в вихрь споров. Хотя он и его компания заявляют о своей невиновности, этические последствия его действий и влияния на X тщательно изучаются как общественностью, так и крупными рекламодателями.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое теория заговора «Пиццагейт»? «Пиццагейт» — это теория заговора, возникшая во время президентских выборов в США в 2016 году. В ней утверждается, что пиццерия в Вашингтоне, округ Колумбия, была замешана в сети педофилов, связанной с Хиллари Клинтон и другими демократами. Эта теория была широко опровергнута и считается ложной. Как Илон Маск поддержал антисемитские теории заговора? Илон Маск поддержал антисемитский пост на своей платформе X в социальных сетях, который увековечивает вредные стереотипы о еврейских общинах. Эта акция вызвала серьезную негативную реакцию и осуждение со стороны Белого дома и других стран. Почему крупные рекламодатели приостановили расходы на X? Крупные рекламодатели, в том числе Disney, Paramount и NBCUniversal, приостановили свои расходы на X из-за опасений по поводу того, как платформа обрабатывает разжигание ненависти, экстремистский контент и ее связь с такими противоречивыми фигурами, как Илон Маск. Как Илон Маск отреагировал на скандал? Илон Маск защищал себя и свою компанию, заявляя, что он не является антисемитом, и обвиняя Media Matters в искажении фактов в своем отчете. Кроме того, компания Маска заявила, что предприняла шаги по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией на платформе X.