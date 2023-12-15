Elliptic Labs представляет виртуальный датчик приближения с искусственным интеллектом на смартфонах Vivo S18 и S18 Pro

Elliptic Labs, глобальная компания-разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта, представила свой виртуальный датчик приближения с искусственным интеллектом под названием INNER BEAUTY на новейших смартфонах Vivo, S18 и S18 Pro. Сотрудничество между Elliptic Labs и Vivo демонстрирует приверженность компаний инновациям и обеспечению исключительной ценности для пользователей.

Датчик виртуального приближения AI определяет, когда пользователь подносит телефон ближе к уху во время разговора, автоматически выключая дисплей и отключая сенсорные функции экрана. Эта функция предотвращает случайные действия, такие как повесить трубку или набрать номер, сохраняя при этом срок службы батареи.

Что отличает виртуальный датчик приближения AI от Elliptic Labs, так это то, что для него не требуется специальный аппаратный датчик. Вместо этого он использует только программные датчики для обеспечения надежного обнаружения приближения. Устраняя необходимость в аппаратных датчиках, виртуальный датчик приближения AI снижает стоимость устройства и устраняет риски, связанные с закупками.

Vivo S18 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а S18 Pro — процессором Dimensity 9200+ от MediaTek. Эти смартфоны, оснащенные виртуальным датчиком приближения AI от Elliptic Labs, предлагают расширенные функциональные возможности по доступной цене, что делает их привлекательным вариантом для потребителей на китайском рынке.

Elliptic Labs, уделяя особое внимание устойчивым, дружественным к человеку решениям, продолжает внедрять инновации в области искусственного интеллекта и машинного обучения, ультразвука и технологий слияния датчиков. Платформа AI Virtual Smart Sensor компании уже развернута на более чем 500 миллионах устройств по всему миру, доказав свою надежность и эффективность.

Об эллиптических лабораториях:

Elliptic Labs — глобальное предприятие, ориентированное на различные рынки, включая смартфоны, ноутбуки, Интернет вещей и автомобилестроение. Компания была основана в 2006 году как исследовательское подразделение Университета Осло в Норвегии. Благодаря запатентованному программному обеспечению, использующему искусственный интеллект, ультразвук и объединение датчиков, Elliptic Labs предоставляет интуитивно понятные возможности, такие как распознавание жестов, распознавание приближения и многое другое. Масштабируемая платформа AI Virtual Smart Sensor компании создает исключительно программные датчики, которые являются устойчивыми и уже установлены на миллионах устройств по всему миру.

Штаб-квартира Elliptic Labs расположена в Норвегии, а ее представительства есть в США, Китае, Южной Корее, Тайване и Японии. Технологии и интеллектуальная собственность компании разработаны в Норвегии и принадлежат исключительно Elliptic Labs.