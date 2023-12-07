Поклонники Elden Ring с нетерпением ждут анонса DLC на The Game Awards

Поклонники Elden Ring с нетерпением ждут The Game Awards, надеясь на анонс долгожданного DLC. Ожидание достигло апогея среди сообщества: фанаты обратились в социальные сети, чтобы выразить свое волнение и даже объявить о выпуске DLC.

Субреддит Elden Ring полон дискуссий и диких тем. Некоторые пользователи пообещали пройти игру с помощью нетрадиционных сборок, предложенных другими пользователями, в то время как другие выразили свое волнение графическим энтузиазмом. Однако наиболее заметной тенденцией является призыв выпустить Bloodborne на ПК, что добавляет фанатам дополнительный интерес.

Хотя подтверждения сегодняшнему анонсу нет, FromSoftware ранее в этом году объявила о разработке DLC под названием «Shadow of the Erdtree». Хотя подробностей пока мало, тизер демонстрирует захватывающую сцену и загадочное название. В прошлом месяце Kadokawa, материнская компания FromSoftware, заявила, что разработка идет гладко.

Хотя неизвестно, когда будет выпущен DLC, приближается двухлетняя годовщина запуска оригинальной игры, и Elden Ring уже появлялся на The Game Awards в прошлом. Имея это в виду, фанаты сохраняют надежду, что их долгожданное DLC наконец будет представлено.

Это время ожидания и солидарности для энтузиастов Elden Ring. По мере приближения The Game Awards фанаты будут продолжать формировать свои круги призыва в надежде на захватывающий анонс, который утолит их жажду нового контента во вселенной Elden Ring.