Потрясающий успех Elden Ring: компания FromSoftware осталась в недоумении

Описание: Несмотря на ошеломительный успех ролевой игры Elden Ring, команда FromSoftware по-прежнему не уверена в точных причинах ее популярности. Ясухиро Китао, продюсер Elden Ring, выразил удивление по поводу огромных продаж игры во время недавней церемонии вручения наград PlayStation Partner Awards 2023 в Японии. Компания FromSoftware, известная своей приверженностью созданию приятных и ценных игр, не планирует менять свой подход к разработке на основе успеха Elden Ring.

Elden Ring, игра, получившая признание критиков, вызвала трепет как у фанатов, так и у экспертов отрасли. Поскольку игра приближается к своему двухлетнему юбилею, разработчикам FromSoftware еще предстоит полностью проанализировать причины ее невероятного триумфа. По словам Китао, команда не может понять ошеломляющую реакцию игроков и беспрецедентные показатели продаж, которых достигла игра.

FromSoftware всегда придерживалась философии создания игр, которые лично они считают интересными и значимыми. Несмотря на огромный успех Elden Ring, этот фундаментальный подход останется неизменным. Студия не будет стремиться повторить достижения игры в погоне за новыми хитами-блокбастерами.

Выдающаяся производительность Elden Ring позволила ей стать самой успешной игрой FromSoftware на сегодняшний день. За год было продано 20 миллионов копий по всему миру, и игра превзошла по продажам всю серию Dark Souls вместе взятую. Bandai Namco, издатель, отвечающий за рынки Европы и США, ожидает, что триумф Elden Ring приведет к рекордным показателям продаж предстоящей Armored Core 6.

Хотя детали дополнения Elden Ring остаются окутанными тайной, продюсеры заверили фанатов, что прогресс в его разработке неуклонно продвигается. Хотя конкретная дата выпуска DLC еще не объявлена, преданные фанаты с нетерпением ждут расширения, которое обещает усилить их любовь и преданность игре.

В свете ошеломительного успеха Elden Ring фанаты и игроки с нетерпением ждут, какое будущее ждет FromSoftware. Поскольку студия продолжает концентрироваться на предоставлении захватывающих впечатлений, основанных на их творческом видении, игровое сообщество может рассчитывать на инновационный и увлекательный контент, который снова захватит их воображение.