Eastlink объявляет о невероятных предложениях в Черную пятницу на смартфоны и тарифные планы

Eastlink, ведущий поставщик телекоммуникационных услуг, представил долгожданные предложения «Черной пятницы», предлагая клиентам исключительные акции на покупки и планы смартфонов. Стремясь предоставлять ценные и качественные услуги, Eastlink стремится предоставить своим клиентам самые выгодные предложения во время этого торгового праздника.

Хотя на веб-сайте не указана дата окончания этих акций, ожидается, что они будут доступны до Черной пятницы, которая в этом году приходится на 24 ноября. Клиентам предлагается воспользоваться этими выдающимися предложениями до истечения срока их действия.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые из невероятных рекламных акций, предлагаемых Eastlink:

– Galaxy S23 FE: испытайте новейшие технологии с Galaxy S23 FE по уникальной цене — 0 долларов США и всего 5 долларов США в месяц в течение 24 месяцев.

– Razr: наслаждайтесь инновационным дизайном смартфона Razr всего за 0 долларов и 15 долларов в месяц в течение 24 месяцев.

– Galaxy Z Flip 5: наслаждайтесь передовыми функциями Galaxy Z Flip 5, доступными за 0 долларов США и 30 долларов США в месяц в течение 24 месяцев.

– Galaxy Z Fold 5: погрузитесь в мир складных смартфонов с Galaxy Z Fold 5, который предлагается со скидкой 0 долларов и 75 долларов в месяц в течение 24 месяцев.

В дополнение к этим невероятным предложениям для смартфонов Eastlink также представляет различные предложения по тарифным планам, которые сделают ваш мобильный опыт еще удобнее:

– Купите тарифный план мобильной связи онлайн и получите кредит в размере 100 долларов США, что сделает вашу покупку еще более выгодной.

– Принесите свой собственный телефон и экономьте 5 долларов США в месяц в течение 24 месяцев, гарантируя, что вы сможете воспользоваться исключительным сервисом Eastlink без необходимости обновлять свое устройство.

– Объедините свои интернет-услуги и мобильные услуги, чтобы сэкономить 30 долларов в месяц, оптимизируя свои счета и обеспечивая большее удобство.

Чтобы просмотреть все доступные акции Eastlink, посетите их веб-сайт и изучите предоставляемые интересные возможности. Чтобы получить полный обзор всех предложений операторов связи «Черная пятница», перейдите по указанной ссылке. Кроме того, если вас интересуют предложения ритейлеров «Черной пятницы», обязательно перейдите по соответствующей ссылке.

Не пропустите потрясающие предложения Eastlink в Черную пятницу. Обновите свой смартфон и запланируйте сегодня и начните пользоваться передовыми мобильными возможностями с Eastlink.