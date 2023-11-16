План Левина по сохранению биоразнообразия Земли: картирование генетического кода жизни

Лаборатория глобального будущего Джули Энн Ригли Университета штата Аризона обратилась к опыту известного ученого-геномиста Харриса Левина для решения текущего кризиса биоразнообразия. Левин возглавляет проект «Биогеном Земли» — амбициозную инициативу, целью которой является создание всеобъемлющего каталога ДНК всех высших организмов на Земле к концу десятилетия.

Проект «Биогеном Земли» объединяет ученых со всего мира и включает более 50 текущих проектов. Его основная цель — создать высококачественные эталонные ДНК-геномы примерно для 1.8 миллиона видов, которые станут золотым стандартом для понимания полного генетического кода и последовательности организма.

Используя этот обширный каталог, исследователи получат более глубокое понимание биоразнообразия на нашей планете. В настоящее время только около 10% существующих видов идентифицированы и названы, в результате чего подавляющее большинство форм жизни нам неизвестны. По словам Левина, недостаток знаний затрудняет наше понимание биологии и ограничивает нашу способность решать критические экологические проблемы.

Поскольку две трети высших организмов находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека и изменения климата, крайне важно действовать быстро. Проект «Биогеном Земли» позволит ученым разработать масштабируемые модели восстановления и восстановления экосистем, предоставляя детальное представление об населяющих их организмах.

Сохранение биоразнообразия важно не только для экологического баланса, но и для потенциальных выгод, которые оно несет в производстве продуктов питания и лекарств. Как только вид вымирает, мы теряем возможность изучать его механизмы поддержания жизни или использовать его потенциал для улучшения различных отраслей промышленности.

Назначение Харриса Левина профессором Лаборатории глобального будущего АГУ укрепляет их комплексную стратегию по решению проблем планетарных систем. С помощью таких инициатив, как проект «Биогеном Земли», они стремятся найти инновационные решения для защиты и восстановления разнообразных экосистем нашей планеты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое проект «Биогеном Земли»?

Ответ: Проект «Биогеном Земли» — это глобальная инициатива по созданию всеобъемлющего каталога ДНК всех высших организмов на Земле.

Вопрос: Какова цель проекта?

Ответ: Целью проекта является создание высококачественных эталонных ДНК-геномов примерно 1.8 миллиона видов, что обеспечит основу для понимания биоразнообразия и решения экологических проблем.

Вопрос: Почему биоразнообразие важно?

Ответ: Биоразнообразие имеет решающее значение для поддержания экологического баланса и потенциально может принести пользу в таких областях, как производство продуктов питания и лекарств.

Вопрос: Каковы риски для биоразнообразия?

Ответ: Деятельность человека, включая разрушение среды обитания и изменение климата, представляет значительный риск для биоразнообразия: две трети высших организмов находятся под угрозой исчезновения.

Вопрос: Как понимание биоразнообразия помогает восстановить экосистемы?

Ответ: Детальное знание организмов в экосистемах позволяет ученым разрабатывать масштабируемые модели восстановления и восстановления экосистем.