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Electronic Arts назвала лучших игроков для EA Sports FC 24

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Electronic Arts назвала лучших игроков для EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) представила список игроков с самым высоким рейтингом в предстоящей игре EA Sports FC 24. Первоначальное объявление включает 24 лучших игрока, дополнительные раскрытия запланированы на ближайшие дни. Полный список будет опубликован 15 сентября в 12:3 по тихоокеанскому времени, в 5:6 по восточному времени, в XNUMX:XNUMX по московскому времени, в XNUMX:XNUMX по центральноевропейскому летнему времени.

Среди игроков с самым высоким рейтингом четыре человека имеют самый высокий рейтинг - 91. В эту элитную группу входят Килиан Мбаппе из Франции и ПСЖ, Алексия Путеллас из Испании и Барселоны, Эрлинг Хааланд из Норвегии и Манчестер Сити, а также Кевин Де Брюйне из Бельгии и Манчестера. Город.

Следом за ним с рейтингом 90 идут восемь игроков: Айтана Бонмати, Лионель Месси, Сэм Керр, Карим Бензема, Тибо Куртуа, Харри Кейн, Кэролайн Грэм Хансен и Роберт Левандовски.

Интересная новость для фанатов заключается в том, что EA Sports FC 24 представит женщинам-игрокам популярный режим Ultimate Team, что ознаменует первое включение женщин-спортсменок в серию. Эта интеграция позволяет игрокам создавать собственные команды, в которых участвуют как мужчины, так и женщины.

Решение о включении в состав игроков-женщин было принято, чтобы способствовать развитию женского футбола и объединить болельщиков по всему миру. Исполнительный продюсер Джон Шепард подчеркнул веру в то, что EA Sports FC может сыграть решающую роль в развитии спорта.

Чтобы развеять опасения по поводу изменений, старший продюсер Сэм Ривера объяснил, что Ultimate Team — это фэнтезийный режим, и включение женщин-игроков соответствует концепции создания команд мечты из разных национальностей, лиг и клубов.

Релиз EA Sports FC запланирован на 29 сентября 2023 года, а ранний доступ к Ultimate Edition будет доступен 22 сентября. Игра будет доступна на различных платформах, включая PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One. , ПК и Nintendo Switch.

Источник: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Определения:
– EA Sports FC 24: видеоигра, разработанная Electronic Arts, в которой участвуют игроки с самым высоким рейтингом в этом виде спорта.
– Ultimate Team: игровой режим, в котором игроки могут создавать свои фэнтезийные команды из игроков разных национальностей, лиг и клубов.

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By Габриэль Бота

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