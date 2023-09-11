Electronic Arts назвала лучших игроков для EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) представила список игроков с самым высоким рейтингом в предстоящей игре EA Sports FC 24. Первоначальное объявление включает 24 лучших игрока, дополнительные раскрытия запланированы на ближайшие дни. Полный список будет опубликован 15 сентября в 12:3 по тихоокеанскому времени, в 5:6 по восточному времени, в XNUMX:XNUMX по московскому времени, в XNUMX:XNUMX по центральноевропейскому летнему времени.

Среди игроков с самым высоким рейтингом четыре человека имеют самый высокий рейтинг - 91. В эту элитную группу входят Килиан Мбаппе из Франции и ПСЖ, Алексия Путеллас из Испании и Барселоны, Эрлинг Хааланд из Норвегии и Манчестер Сити, а также Кевин Де Брюйне из Бельгии и Манчестера. Город.

Следом за ним с рейтингом 90 идут восемь игроков: Айтана Бонмати, Лионель Месси, Сэм Керр, Карим Бензема, Тибо Куртуа, Харри Кейн, Кэролайн Грэм Хансен и Роберт Левандовски.

Интересная новость для фанатов заключается в том, что EA Sports FC 24 представит женщинам-игрокам популярный режим Ultimate Team, что ознаменует первое включение женщин-спортсменок в серию. Эта интеграция позволяет игрокам создавать собственные команды, в которых участвуют как мужчины, так и женщины.

Решение о включении в состав игроков-женщин было принято, чтобы способствовать развитию женского футбола и объединить болельщиков по всему миру. Исполнительный продюсер Джон Шепард подчеркнул веру в то, что EA Sports FC может сыграть решающую роль в развитии спорта.

Чтобы развеять опасения по поводу изменений, старший продюсер Сэм Ривера объяснил, что Ultimate Team — это фэнтезийный режим, и включение женщин-игроков соответствует концепции создания команд мечты из разных национальностей, лиг и клубов.

Релиз EA Sports FC запланирован на 29 сентября 2023 года, а ранний доступ к Ultimate Edition будет доступен 22 сентября. Игра будет доступна на различных платформах, включая PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One. , ПК и Nintendo Switch.

Источник: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Определения:

– EA Sports FC 24: видеоигра, разработанная Electronic Arts, в которой участвуют игроки с самым высоким рейтингом в этом виде спорта.

– Ultimate Team: игровой режим, в котором игроки могут создавать свои фэнтезийные команды из игроков разных национальностей, лиг и клубов.

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