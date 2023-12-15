Звезда Marvel Сочитль Гомес выиграла 32-й сезон «Танцев со звездами»

32-й сезон «Танцев со звездами» завершился захватывающим финалом, в котором Шочитль Гомес стал чемпионом. Гомес, известная по роли Америки Чавес в фильме «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия», на протяжении всего сезона поражала судей и зрителей своим талантом и целеустремленностью.

Два последних танца Гомес в финале — фокстрот и вольный стиль — получили высшие оценки. Судья Кэрри Энн Инаба высоко оценила фристайл Гомес, заявив, что он демонстрирует ее смелую и отважную сторону, которую никогда раньше не видели.

Джейсон Мраз, занявший второе место, неожиданный участник сезона, также показал выдающиеся результаты в финале. Мраз, который изначально недооценил физические возможности и атлетизм, необходимые для танцев, рассказал, как этот опыт изменил его как личность. Он также заявил о своем намерении включить танец в свои будущие музыкальные шоу.

Хотя вечер был в основном наполнен позитивными моментами, критика Инабы вызвала некоторую драматичность. Поклонники подвергли сомнению непоследовательные результаты Инабы и предположили фаворитизм по отношению к определенным участникам.

В финальный вечер также вернулись ранее выбывшие пары для большого вступительного номера и специальных выступлений, в том числе танцевального выступления победителя прошлого сезона Чарли Д'Амелио.

Победа Шочитль Гомес в «Танцах со звездами» не только укрепляет ее талант в индустрии развлечений, но и подчеркивает важность представительства в популярной культуре. Ее успех служит вдохновением для начинающих танцоров и исполнителей во всем мире.