Мэр Леонардо Уильямс вступает в должность с акцентом на преступность, обучение молодежи и взаимодействие с обществом

Дарем, Северная Каролина – Леонардо Уильямс, недавно избранный мэр, начал свой срок в Дареме, принеся с собой твердую приверженность борьбе с преступностью и развитию молодежи в городе. Признавая насущную проблему преступности, Уильямс планирует уделить приоритетное внимание заполнению должностей в полиции, чтобы обеспечить соответствие уровня укомплектования штатов потребностям общества. В настоящее время в полиции Дарема работают 405 присяжных офицеров, но Уильямс стремится достичь полного штатного расписания в 535 человек за счет постоянных усилий по набору персонала.

Одной из ключевых инициатив мэра Уильямса является запуск новой программы ученичества для подростков. Эта программа, начало которой запланировано на следующий месяц, предоставит молодым людям возможность получить работу в области технологий, науки и торговли. Вовлекая молодежь в продуктивную деятельность, Уильямс считает, что насилие с применением огнестрельного оружия и уровень преступности можно значительно снизить.

Помимо борьбы с преступностью и предоставления возможностей подросткам, мэр Уильямс также сосредоточен на построении лучшего будущего для Дарема. Он планирует создать рабочую группу специально для подростков из числа меньшинств и уделить приоритетное внимание разработке экономического и жилищного плана города. Уильямс также предусматривает строительство нового конференц-центра для поддержки экономического роста и привлечения посетителей.

Мэр Уильямс подчеркивает важность поддержки и участия сообщества для успешной реализации своих планов. Он призывает членов сообщества активно участвовать в процессе принятия решений и призывает их действовать, когда это необходимо. Его цель — создать среду, в которой голос каждого будет услышан, а члены сообщества будут активно участвовать в формировании будущего Дарема.

На протяжении всей своей кампании мэр Уильямс получал отзывы и предложения от заинтересованных членов сообщества. Фредерик Фаррингтон, уроженец Дарема, подчеркнул необходимость конкретных действий и меньше разговоров со стороны городского руководства. Хелен Мангум рассказала о важности обучения полиции чуткости и предвзятости, а Кэти Килер подчеркнула необходимость сохранения старого Дарема как культурного магнита для города.

В ответ на эти опасения мэр Уильямс признает важность обучения полиции чуткости и стремится сохранить культурное наследие города. Он считает, что Дарем проделал отличную работу по сохранению зданий, о чем свидетельствует кампус American Tobacco.

Мэр Леонардо Уильямс приступил к своей новой роли с четким видением и решимостью сделать Дарем более безопасным, процветающим и динамичным сообществом для всех его жителей. Благодаря сотрудничеству с партнерами по сообществу и активному участию членов сообщества он надеется добиться значимых изменений и создать более светлое будущее для Дарема.