Контроллеры DualSense поступили в продажу к Черной пятнице

Хорошие новости для геймеров: цена контроллеров DualSense для PlayStation 5 упала до распродажи в Черную пятницу в 49.99 долларов, что позволяет вам сэкономить до 25 долларов в зависимости от выбранного вами цветового варианта. Эта сделка доступна в крупных розничных сетях, таких как Amazon, Best Buy и PS Direct. Если вы готовы подождать, Walmart вскоре также предложит контроллеры на 1 доллар дешевле. Хотя разница может показаться незначительной, ее все же стоит рассмотреть тем, кто ищет наилучшее предложение.

Рекомендуется выбирать популярные цветовые варианты, такие как вулканический красный, кобальтовый синий, галактический фиолетовый или серый камуфляж, поскольку они, как правило, быстро распродаются во время распродаж и обычно продаются по цене 74.99 доллара. Приобретя их за 49.99 долларов во время распродажи в Черную пятницу, вы максимизируете свои сбережения.

Цена продажи в размере 49–50 долларов стала стандартной скидкой для геймпада PlayStation, что делает его отличным вариантом для праздничных покупок или в качестве подарка для поклонников PlayStation. GameStop также предлагает дополнительную скидку, снизив цену до 44.99 долларов за заказы «нажми и забери». Если у вас поблизости есть магазин, это еще один отличный вариант сэкономить.

Стоит ли делать покупки по скидкам ранней Черной пятницы?

Предложения Черной пятницы менялись с годами и охватывают весь ноябрь. Когда появляются ранние предложения, может быть сложно решить, воспользоваться ли ими или дождаться самой Черной пятницы.

Однако для подобных предложений PlayStation настоятельно рекомендуется воспользоваться текущими скидками. Контроллеры DualSense теперь доступны по самой низкой цене — 49 долларов, что является постоянной скидкой в ​​Черную пятницу с прошлого года. Также важно отметить, что новые цветовые варианты Cobalt Blue и Volcanic Red поступают в продажу впервые. Они могут быть распроданы до традиционной недели распродаж в Черную пятницу, поэтому лучше всего воспользоваться этими ранними предложениями в Черную пятницу.

В дополнение к скидкам на контроллеры также доступен комплект Spider-Man 2 для PS5 за 499.99 долларов, который включает новую эксклюзивную игру для PS5. Это выгодная сделка, особенно если учесть, что игра обычно продается за 70 долларов. Еще один комплект, включающий модель PS2020 5 года с Call of Duty: Modern Warfare 3, выйдет 10 ноября в Best Buy по той же цене.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Где я могу найти контроллеры DualSense в продаже?

Контроллеры DualSense для PlayStation 5 доступны в продаже в крупных розничных сетях, таких как Amazon, Best Buy и PS Direct. Walmart также скоро предложит их по немного более низкой цене.

В каких цветах доступны контроллеры DualSense?

Контроллеры DualSense доступны в различных цветах, включая вулканический красный, синий кобальт, галактический фиолетовый и серый камуфляжный. Эти популярные цветовые варианты, как правило, быстро распродаются во время распродаж.

Сколько я могу сэкономить на контроллерах DualSense во время распродажи в Черную пятницу?

Вы можете сэкономить до 25 долларов на контроллерах DualSense во время распродажи в Черную пятницу, при этом цена продажи составит 49.99 долларов вместо обычных 74.99 долларов.

Стоит ли покупать акции Черной пятницы заранее?

Для таких предложений PlayStation настоятельно рекомендуется воспользоваться скидками ранней Черной пятницы. Контроллеры DualSense в настоящее время продаются по самой низкой цене, а цветовые варианты могут быть распроданы до традиционной недели распродаж в Черную пятницу.

Есть ли другие предложения PlayStation?

Да, есть также комплект Spider-Man 2 для PS5, доступный за 499.99 долларов США, который включает в себя новую эксклюзивную игру для PS5. Еще один комплект, включающий модель PS2020 5 года с Call of Duty: Modern Warfare 3, выйдет 10 ноября в Best Buy по той же цене.

Источник: IGN Deals, @IGNDeals в Твиттере.