Нехватка машин скорой помощи ставит под угрозу жизни в округе Догерти

Острая нехватка машин скорой помощи в округе Догерти достигла критической точки, подвергая риску жизни людей. Директор скорой помощи округа Сэм Аллен выразил серьезную обеспокоенность по поводу состояния парка машин скорой помощи: семь из 14 машин скорой помощи находятся в регулярной ротации, а оставшиеся резервные нуждаются в ремонте или замене. Многие из этих автомобилей имеют большой пробег: от 160,000 200,000 до XNUMX XNUMX миль.

На прошлой неделе ужасные последствия нехватки машин скорой помощи стали очевидны, когда одна из машин скорой помощи сломалась при транспортировке пострадавшего от стрельбы в больницу. Пациента пришлось перевести в другую ближайшую машину скорой помощи, что привело к потенциально опасной для жизни задержке. Аллен подчеркнул, что этот инцидент демонстрирует острую необходимость в дополнительных машинах скорой помощи в округе.

Проблема выходит за пределы округа Догерти: службы скорой помощи в Джорджии и по всей стране сталкиваются с аналогичными проблемами. Производители изо всех сил пытаются произвести достаточное количество специальных автомобилей для машин скорой помощи, что усугубляет проблему. Несмотря на усилия округа по закупке новых машин скорой помощи, проблемы с цепочкой поставок задержали доставку. Комиссия одобрила покупку четырех грузовиков, но они не будут доступны до мая. Это означает, что округ Догерти будет оставаться в критическом состоянии с машинами скорой помощи еще шесть месяцев.

Аллен подчеркнул, что округ не может позволить себе попасть в больницу без достаточного количества машин скорой помощи. По мере старения существующего автопарка и увеличения пробега увеличивается риск механических поломок, что потенциально ставит под угрозу время реагирования на чрезвычайные ситуации и уход за пациентами.

Вызывает тревогу тот факт, что округ не получил новую машину скорой помощи с 2021 года, что подчеркивает острую необходимость немедленных действий. На карту поставлены жизни жителей округа Догерти, и правительству крайне важно решить эту проблему в первоочередном порядке.