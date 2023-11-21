Последний патч для Dota 2 содержит изменения баланса и интересные обновления

Valve Software выпустила долгожданный патч 7.42e для Dota 2 после завершения The International (TI) в конце октября. Хотя некоторые игроки, возможно, надеялись на более масштабные изменения, это обновление сосредоточено на корректировке баланса и количественных изменениях. Тем не менее, он касается доминирования некоторых героев Силы, таких как Bristleback, Chaos Knight и Spirit Breaker, в метаигре TI 2023.

Толстые, наносящие большой урон герои Силы, которые контролировали игру от начала до конца, в этом обновлении получили столь необходимые ослабления. У Bristleback, известного своей сборкой Aghanim's Scepter-in-Bloodstone, максимальный урон от Quill Spray уменьшен. Кроме того, его способность Aghanim's Shard, Hairball, теперь имеет меньшую дальность применения и более длительное время восстановления. Талант Bristleback 20-го уровня, увеличивавший урон от распыления пера, также был ослаблен.

Chaos Knight, который был популярным выбором на роль керри, претерпел изменения в своей устойчивости и способностях к фарму. Штраф к вампиризму против крипов для «Удара Хаоса» был увеличен, а также значительно увеличена стоимость маны для «Фантазма». Эти изменения направлены на то, чтобы уменьшить его доминирование в начале игры и усложнить ему преследование противников на линии.

Spirit Breaker, герой TI 2023, столкнулся с ослаблением своего навыка Charge of Darkness и улучшения Aghanim's Scepter. Время восстановления «Акции тьмы» было увеличено, что делает ее менее удобной для организации ганков. Greater Bash, другая его фирменная способность, также была ослаблена против крипов, из-за чего Spirit Breaker стало сложнее зачищать волны.

Помимо этих изменений, патч 7.42e предлагает усиления нескольким героям ловкости и интеллекта, которые были омрачены доминированием героев силы. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan и Timbersaw получили улучшения своих навыков и способностей, что делает их более жизнеспособными в метаигре.

Помимо изменений героев, этот патч вносит изменения в популярные и непопулярные предметы. «Рука Мидаса» и «Сердце Тарраска», которые обычно покупались во время TI, были ослаблены, чтобы уменьшить их силу. Между тем, недостаточно используемые боевые предметы в начале игры были улучшены, что повысило их актуальность и жизнеспособность в матчах.

Благодаря этим изменениям и обновлениям баланса сообщество Dota 2 может ожидать изменений в метаигре, открывающих возможности для новых стратегий и выбора героев. Изменения, внесенные в патч 7.42e, направлены на создание более динамичного и разнообразного игрового процесса на предстоящем турнире ESL One Kuala Lumpur 2023, где 12 команд будут бороться за долю призового фонда в 1 миллион долларов США.

FAQ

В: Какие изменения были внесены в популярных героев Силы?

О: Bristleback, Chaos Knight и Spirit Breaker получили ослабления, чтобы уменьшить их доминирование в метаигре. Урон и бонусы талантов от Quill Spray Bristleback были уменьшены, вампиризм Chaos Knight против крипов был штрафован, а время восстановления заряда и суперспособностей Spirit Breaker увеличено.

Вопрос: Какие герои ловкости и интеллекта были усилены?

О: Дроу Рейнджер, Энигма, Лев, Ликан и Тимберсоу получили усиления, улучшающие их навыки и способности, что делает их более жизнеспособными вариантами в игре.

Вопрос: Были ли усилены или ослаблены какие-либо предметы?

О: Да, такие популярные предметы, как «Рука Мидаса» и «Сердце Тарраска», были ослаблены, а менее используемые боевые предметы, такие как «Вечная плащаница», «Подношение Владимира» и «Павизе», были усилены, что повысило их эффективность в матчах.