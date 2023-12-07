Огненный лед и изменение климата: раскрытие потенциального воздействия таяния гидрата метана

Недавнее исследование, проведенное геологом Ричардом Дэвисом и его командой из Университета Ньюкасла, пролило свет на потенциальную роль морского гидрата метана, обычно называемого огненным льдом, в изменении климата. Гидрат метана, который образуется при низких температурах и высоком давлении под морским дном, представляет собой комбинацию газообразного метана и жидкой воды, которая создает структуру льда, похожую на зефир. Хотя само вещество не является горючим, при его плавлении выделяется метан. Исследователи обнаружили 23 большие оспины на морском дне у побережья Мавритании, что позволяет предположить наличие значительного количества огненного льда, который растаял и выпустил газообразный метан.

Метан является мощным парниковым газом, потенциал потепления которого, по оценкам, в 80 раз выше, чем у углекислого газа. Исследование предполагает, что таяние огненного льда может способствовать выбросу большого количества метана в атмосферу, усугубляя изменение климата. Хотя ученые уже давно признали существование гидрата метана и его потенциальное влияние на глобальное потепление, это исследование показывает, что степень его уязвимости к таянию, вызванному климатом, возможно, была недооценена.

Оспины, наблюдаемые Дэвисом и его командой, указывают на то, что огненный лед может таять на более мелких глубинах, чем считалось ранее, позволяя метану уходить в океан и потенциально достигать атмосферы. Эта миграция метана из более глубоких вод на меньшие глубины может обойти естественные механизмы сдерживания, такие как микробное разложение и растворение в морской воде. Таким образом, выбросы метана через оспины могут способствовать усилению последствий глобального потепления.

В исследовании подчеркивается важность рассмотрения глубины как решающего фактора в понимании поведения метана и его влияния на изменение климата. Хотя самые глубокие части океана могут сдерживать и ограничивать выбросы метана, миграция газа в более мелкие воды представляет больший риск выбросов в атмосферу. Это исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения степени дестабилизации гидрата метана и его потенциального вклада в будущие сценарии изменения климата.

В заключение, исследование, проведенное Ричардом Дэвисом и его коллегами, дает новое представление о влиянии таяния огненного льда на изменение климата. Полученные данные свидетельствуют о том, что более обширные площади гидрата метана подвержены дестабилизации, чем считалось ранее, что подчеркивает безотлагательность понимания и управления этим мощным парниковым газом для смягчения последствий глобального потепления.