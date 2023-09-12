Релиз Cyberpunk 2077 2.0: разработчики предупреждают пользователей ПК о необходимости проверки систем охлаждения процессора

Долгожданный выпуск Phantom Liberty уже не за горами, что приведет к возрождению популярности игры Cyberpunk 2020 2077 года. CD Projekt неустанно работает над восстановлением после первоначального непростого запуска игры, и теперь разработчики призывают пользователей ПК проверить свои системы охлаждения процессора в рамках подготовки к предстоящему обновлению Cyberpunk 2077 2.0.

Один из разработчиков, Филип Перщиньски, написал в Твиттере, что подчеркнул важность проверки систем охлаждения процессора. Он заявил, что рабочая нагрузка на 8-ядерный процессор, как ожидается, достигнет около 90%, что доведет аппаратное обеспечение до предела. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, он рекомендовал запустить тестовый инструмент, такой как Cinebench, для проверки стабильности систем пользователей.

Поклонники, выразившие обеспокоенность по поводу способности своего оборудования работать с Cyberpunk 2077 2.0 или Phantom Liberty, были успокоены Филипом в комментариях. Тем временем CD Projekt опубликовала информацию о том, чего игроки могут ожидать от DLC Phantom Liberty, а также дополнительный контент, включенный в бесплатное обновление Cyberpunk 2077 2.0.

По мере приближения даты выхода Phantom Liberty ожидается, что Cyberpunk 2077 будет постепенно затухать. Хотя планов по выпуску новых DLC нет, продолжение находится в разработке, хотя подробности о нем скудны.

Обновление Cyberpunk 2077 2.0 вызывает ажиотаж среди фанатов, отмечая второй запуск игры. Благодаря новому контенту и улучшениям игроки с нетерпением ждут выхода обновления.

источники:

– Twitter (Филип Пьерскиньский): @FilipPierciski – Твит Филипа Пьерциньского о проверке систем охлаждения: [ссылка на твит]

– CD Projekt: официальная информация о DLC Phantom Liberty и обновлении Cyberpunk 2077 2.0.