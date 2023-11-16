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Почему вам следует рассмотреть Asus ROG Ally вместо Nintendo Switch

ByРоберт Эндрю

16 ноября, 2023
Почему вам следует рассмотреть Asus ROG Ally вместо Nintendo Switch

Если вы подумываете о скидке «Черная пятница» на Nintendo Switch, у нас есть для вас другое предложение. Вместо того, чтобы покупать популярную портативную консоль, рассмотрите возможность взглянуть на Asus ROG Ally, на которую в настоящее время действует скидка 100 фунтов стерлингов и цена 599 фунтов стерлингов. Хотя это может показаться более дорогим, чем даже худшая сделка со Switch, есть веские причины рассмотреть эту альтернативу.

Во-первых, Nintendo Switch присутствует на рынке уже шесть лет, и, несмотря на несколько обновлений, она начинает показывать свой возраст. Когда она была впервые выпущена в 2017 году, она даже не была мощной. Ходят слухи, что Nintendo выпустит новую консоль в следующем году, что сделает нынешний Switch еще более устаревшим. Итак, зачем инвестировать в устаревшее оборудование, которое, скорее всего, устареет через несколько месяцев?

С другой стороны, Asus ROG Ally только что появился на рынке и может похвастаться впечатляющими характеристиками. Благодаря процессору AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопителю на 512 ГБ это портативное устройство обеспечивает более высокую производительность в мультиплатформенных играх по сравнению со Switch. Кроме того, он более ориентирован на будущее, что делает более высокую цену более оправданной.

Хотя у вас не будет доступа к эксклюзивам Nintendo, Asus ROG Ally работает под управлением Windows 11, что по сути превращает его в портативный ПК. Это означает, что вы можете получить доступ к обширной библиотеке компьютерных игр и установить их с таких платформ, как Steam, Epic Games Store и других. Создание библиотеки игр на ROG Ally более рентабельно, чем на Switch. Более того, если у вас уже есть игры для ПК, нет необходимости покупать их повторно.

Хотя отсутствие игр Nintendo разочаровывает, существует множество альтернатив. Такие игры, как Tunic, предлагают такой же милый и приключенческий опыт, как в Zelda. Кроме того, ROG Ally дает возможность играть в одни из лучших игр для PlayStation и Xbox, поскольку эти платформы совместимы с ПК.

В заключение, если вы откладывали покупку Nintendo Switch, Asus ROG Ally предлагает заманчивую альтернативу. Обладая превосходными характеристиками и универсальностью портативного ПК, он обеспечивает новые игровые возможности и возможность доступа к большему количеству игр. Хотя первоначальные инвестиции могут быть выше, это гарантирует, что через несколько месяцев вы не останетесь с устаревшим оборудованием.

By Роберт Эндрю