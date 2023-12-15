В недавнем интервью Fox News бывший президент Дональд Трамп изложил свои планы на свой первый день пребывания в должности, если он будет переизбран в 2024 году. Вопреки утверждениям об авторитаризме, Трамп подчеркнул, что его действия в «первый день» будут сосредоточены на по иммиграционной реформе и продвижению энергетической независимости.

Замечания Трампа прозвучали в ответ на вопросы о его предполагаемых авторитарных тенденциях. Он игриво пошутил: «Я собираюсь стать диктатором, но только в «первый день»». Затем он подробно рассказал о своих планах, заявив, что его непосредственными приоритетами будут закрытие границы и активизация инициатив по бурению.

Однако Трамп категорически отверг утверждения о том, что он будет действовать как диктатор после своего первого дня в должности. Он отказался обсуждать свои предыдущие обещания возмездия политическим оппонентам, включая возможные расследования в отношении президента Джо Байдена и других лиц, критиковавших его. Трамп подчеркнул, что не намерен осуществлять авторитарный контроль над страной.

Критики, в том числе его оппоненты в обеих партиях, представили Трампа как серьезную угрозу демократии. Руководитель предвыборного штаба президента Байдена Джули Чавес Родригес заявила: «Дональд Трамп рассказал нам, что именно он будет делать, если его переизберут, и сегодня вечером он сказал, что станет диктатором с первого дня. Американцы должны ему поверить». Однако сторонники Трампа утверждают, что эти обвинения беспочвенны и политически мотивированы.

Несмотря на продолжающиеся дебаты вокруг его политических амбиций и стиля руководства, Трамп остается фаворитом в номинации от Республиканской партии в 2024 году. Его сторонники воодушевлены его обещанием провести иммиграционные реформы и сделать приоритетом продвижение энергетической независимости.

Трамп также воспользовался возможностью во время интервью, чтобы раскритиковать президента Байдена, поставив под сомнение его способность обеспечить выдвижение от Демократической партии из-за своего возраста. Трамп предположил: «Лично я не думаю, что ему это удастся». Однако будущее Демократической партии в конечном итоге будет определяться избирателями на предстоящих выборах.

По мере приближения выборов 2024 года становится ясно, что вопрос авторитаризма и будущего американской демократии будет в центре внимания дебатов. Оппоненты Трампа предупреждают об опасности его переизбрания, в то время как его сторонники считают его политику необходимой для безопасности и процветания нации. Только время покажет, как эти конкурирующие версии повлияют на исход выборов.