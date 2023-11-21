COVID начинается с боли в горле?

В разгар продолжающейся пандемии COVID-19 крайне важно быть в курсе различных симптомов, связанных с вирусом. Хотя лихорадка, кашель и одышка являются общеизвестными признаками COVID-19, были некоторые предположения о том, может ли боль в горле также быть ранним индикатором. Давайте углубимся в эту тему и отделим факты от вымысла.

Что такое COVID-19?

COVID-19, сокращение от «коронавирусная болезнь 2019», представляет собой высококонтагиозное респираторное заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2. Впервые он появился в Ухане, Китай, в конце 2019 года и с тех пор распространился по всему миру, что привело к миллионам инфекций и смертельным исходам.

Ранние симптомы COVID-19

Наиболее часто сообщаемые ранние симптомы COVID-19 включают лихорадку, сухой кашель и усталость. Однако по мере того, как вирус продолжает изучаться, исследователи обнаружили, что симптомы могут сильно различаться у разных людей. У некоторых людей боль в горле может быть одним из первых признаков инфекции.

Является ли боль в горле частым симптомом?

Хотя боль в горле встречается не так часто, как лихорадка или кашель, она наблюдалась в значительном количестве случаев COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно у 13.9% пациентов боль в горле является ранним симптомом. Однако важно отметить, что одной боли в горле недостаточно для подтверждения диагноза COVID-19, поскольку она также может быть вызвана другими факторами, такими как аллергия или простуда.

Когда следует беспокоиться?

Если у вас болит горло, важно внимательно следить за своими симптомами. Если оно сопровождается другими распространенными симптомами COVID-19, такими как лихорадка, кашель или потеря вкуса или обоняния, рекомендуется обратиться за медицинской помощью и пройти тестирование на вирус. Кроме того, если вы были в тесном контакте с кем-то, у кого положительный результат теста на COVID-19, крайне важно пройти тестирование независимо от ваших симптомов.

В заключение

Хотя боль в горле может быть ранним симптомом COVID-19, она не так распространена, как лихорадка или кашель. Если у вас болит горло наряду с другими распространенными симптомами, важно принять соответствующие меры предосторожности, такие как самоизоляция и прохождение тестирования. Не забывайте следовать рекомендациям органов здравоохранения и сохранять бдительность, чтобы защитить себя и других от распространения вируса.