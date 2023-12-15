Marvel Studios столкнулась с неудачей в работе над «Марвелс»

Marvel Studios, известная своей чередой кассовых успехов, сейчас сталкивается со своим первым крупным разочарованием за 15 лет. Последний фильм франшизы, «Чудеса», не оправдал кассовых сборов, что резко контрастирует с предыдущими достижениями студии. Несмотря на то, что фильм находится в кинотеатрах более месяца, он станет самым кассовым фильмом во всей кинематографической вселенной Marvel, не сумев превысить 100 миллионов долларов внутри страны и едва достигнув 200 миллионов долларов во всем мире.

Реакция Marvel и Disney на эту неудачу была далеко не идеальной. Вместо того, чтобы принять ситуацию, студия решила прекратить публикацию данных о международных кассовых сборах «Чудес». Этот шаг стал разочарованием для фанатов, которые ожидали, что студия примет более активный подход к решению проблемы низкой эффективности фильма.

Маркетинговая стратегия The Marvels также показала некоторые сомнительные решения. Перед его выпуском рекламная кампания была сдвинута в сторону усиленного акцента на Капитан Марвел, при этом видное место занимали кадры из ее сцен в «Мстителях: Финал». Кроме того, студия совершила беспрецедентную ошибку, испортив эпизодическую роль Валькирии Тессы Томпсон в предрелизном трейлере. Эти ошибки только усилили обеспокоенность по поводу восприятия фильма.

Вместо того, чтобы извлечь выгоду из альтернативных каналов распространения, таких как стриминг, Marvel и Disney, похоже, отказались от усилий по спасению «Марвелов». Это упущенная возможность не подчеркнуть положительные стороны фильма, такие как положительные отзывы тех, кто его посмотрел. Благодаря возможному выпуску на Disney+ и взаимосвязанному характеру кинематографической вселенной Marvel, события, изображенные в «Марвелах», могут оказать существенное влияние на будущие сюжетные линии.

По мере продвижения Marvel Studios вперед, им важно учиться на этом опыте и подходить к будущим проектам с обновленным пониманием маркетинга и стратегического планирования. «Марвелс», возможно, и оступился, но это не умаляет огромного успеха, которого студия достигла за эти годы.