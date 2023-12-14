Discovery обнаружил, что клеточные конденсаты являются важными сигнальными центрами

Согласно исследованию, проведенному исследователями из Weill Cornell Medicine, сигнальные молекулы, известные как фосфолипиды, которые, как ранее считалось, в первую очередь функционировали в клеточных мембранах, теперь играют значительную роль в клеточных конденсатах. Это открытие открывает новые возможности для исследований в области клеточной биологии, а также может иметь значение для изучения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и БАС.

Клеточные конденсаты, также известные как биомолекулярные конденсаты, представляют собой отсеки внутри клеток, которые ведут себя как капли масла в воде. Эти конденсаты состоят из белков и молекул РНК, которые слабо конгломерируют, образуя отдельные глобулы внутри клетки. Они обладают уникальными химическими свойствами, которые отличаются от окружающей водной внутренней части клетки.

Существуют различные типы конденсатов, каждый из которых имеет разные функции. Было обнаружено, что они концентрируют белки, которые вместе поддерживают клеточные процессы и изолируют РНК во время клеточного стресса. Более того, конденсаты теперь признаны потенциальными местами образования аномальных белковых агрегатов, связанных с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, БАС и болезнь Хантингтона.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Chemical Biology, показало, что конденсаты часто содержат фосфолипиды наряду с составляющими их белками и РНК. Эти конденсаты также часто содержат ферменты, которые участвуют в процессинге фосфолипидов, что указывает на ранее неизвестную роль конденсатов как сигнальных центров фосфолипидов. Исследователи смогли манипулировать количеством и свойствами конденсатов, изменяя уровни фосфолипидов.

«Это открытие выявляет основные места передачи липидных сигналов внутри клеток», — сказал доктор Сами Джаффри, старший автор исследования и профессор Гринберга-Старра на кафедре фармакологии в Weill Cornell Medicine.

Первый автор исследования, доктор Джейсон Дюмели, преподаватель фармакологии и сотрудник лаборатории Джеффри в Weill Cornell Medicine, также внес свой вклад в исследование.