Невероятный стартовый пакет Destiny 2: упущенная возможность для новых игроков

Представьте себе волнение в сообществе Destiny 2, когда Bungie незаметно представила «Стартовый пакет Destiny 2», казалось бы, доступную точку входа в сложный мир игры. Однако этот пакет стоимостью 15 долларов разочаровал игроков своим тусклым предложением. Сообщество надеялось на захватывающий и полезный опыт, но вместо этого получило коллекцию предметов, не представляющих особой ценности.

Стартовый пакет, обнаруженный в Steam после запуска сезона «Желание», включает в себя три экзотики: личное оружие Traveler's Chosen, следовую винтовку Ruinous Effigy и линейную термоядерную винтовку Sleeper Simulant. Кроме того, игроки получают только косметический ховербайк Sparrow, космический корабль и снаряд Exotic Ghost, который дает минимальные преимущества по сравнению с легкодоступными неэкзотическими снарядами. Помимо этих предметов, пакет предлагает небольшое количество внутриигровой валюты, известной как Glimmer, и различные материалы для улучшения снаряжения.

Хотя эти предметы поначалу могут показаться заманчивыми, при более внимательном рассмотрении они далеко не так уж и важны. Игроки могут легко разблокировать эту экзотику бесплатно через памятник «Потерянные огни» в игре, что делает их включение в набор ненужным. Кроме того, общая сила и полезность этих экзотиков в лучшем случае сомнительны. Пистолет «Выбор путешественника» уступает другим экзотическим предметам, которые возвращают способности игрока. Разрушительное чучело было сильно ослаблено, что сделало его неэффективным в сложном контенте. Sleeper Simulant, лишенный катализатора, остается слабым, и даже с катализатором это всего лишь нишевый выбор.

Небольшое количество Глиммера, включенное в набор, незначительно, так как его можно легко получить в ходе обычного игрового процесса или приобрести в большом количестве у Криптарха. Аналогичным образом, предоставленные дополнительные материалы могут показаться привлекательными, но их влияние незначительно. Игроки, скорее всего, столкнутся с аналогичным набором материалов, просто играя в контент игры. Более того, одного Ascendant Shard, входящего в комплект, недостаточно для полного улучшения даже одной части экзотической брони. Учитывая, что снаряжение в начале игры быстро заменяется, Осколок становится еще более неактуальным для новых игроков.

Это разочаровывающее предложение вызывает вопросы о понимании Bungie потребностей своих игроков. Сообщество надеялось на стартовый пакет, который предоставит новым игрокам доступный и недорогой путь к текущему контенту игры. К сожалению, эта упущенная возможность только усугубляет существующую репутацию игры как неудовлетворительной микротранзакции. Выпуск этого тусклого стартового пакета вскоре после значительных увольнений в Bungie, вызванных недополучением прогноза доходов в 45%, заставляет игроков задуматься о приоритетах компании и процессе принятия решений.

FAQ:

Вопрос: Могу ли я получить экзотику, включенную в стартовый пакет, бесплатно?

О: Да, всю экзотику можно разблокировать посредством внутриигровых действий без покупки стартового пакета.

Вопрос: Являются ли экзотики в стартовом пакете важными или мощными?

О: Нет, входящие в комплект экзотики имеют ограниченную полезность и могут быть затмеваемы другими экзотиками в игре.

Вопрос: Имеет ли значение мерцание и материалы для улучшения, включенные в набор?

О: Нет, количество включенных Glimmer и улучшающих материалов невелико, и их можно легко получить в ходе обычного игрового процесса.

Вопрос: Достаточно ли входящего в комплект Ascendant Shard для улучшения экзотической брони?

О: Нет, одного Осколка Асцендента недостаточно для полного улучшения хотя бы одной части экзотической брони. Кроме того, снаряжение в начале игры быстро заменяется, что делает Осколок менее ценным для новых игроков.