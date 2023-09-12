Открытие крупного памятника палеолитического наскального искусства в Испании

Археологи обнаружили важный памятник палеолитического наскального искусства, возможно, самый значительный на восточном иберийском побережье Европы. Более сотни древних картин и гравюр возрастом не менее 24,000 500 лет были обнаружены в пещере длиной XNUMX метров, известной как «Кова Донес» или «Куэва Донес», расположенной недалеко от Мильяреса, недалеко от Валенсии, Испания.

Пещера уже давно известна местным жителям и часто посещается туристами и исследователями, но существование палеолитических картин оставалось незамеченным, пока исследователи из университетов Сарагосы и Аликанте, связанных с Университетом Саутгемптона в Соединенном Королевстве, не сделали захватывающее открытие. в июне 2021 года.

Результаты исследования наскального искусства, подчеркивающие его истинное значение, теперь опубликованы в журнале Antiquity. Это место в Кова-Донес описывается как крупный объект наскального искусства, аналогичный тем, что обнаружен в других регионах Испании, таких как Кантабрия, южная Испания, Франция или Андалусия, но отсутствующий на этой конкретной территории.

Исследовательская группа под руководством доктора Айтора Руиса-Редондо из Университета Сарагосы, доктора Вирджинии Барсиела-Гонсалес из Университета Аликанте и доктора Ксимо Марторелла-Бриза из Университета Аликанте тщательно задокументировала около на данный момент сотни «мотивов» или рисунков в Cova Dones.

Большое количество мотивов и разнообразие техник, использованных при их создании, делают пещеру важнейшим памятником палеолитического наскального искусства на восточном средиземноморском побережье Пиренейского полуострова. Вероятно, это палеолитическая пещера с наибольшим количеством обнаруженных мотивов в Европе со времен Атшурры в 2015 году.

Исследование подчеркивает наличие как минимум 19 подтвержденных изображений животных, включая оленей, лошадей, зубров и оленей. Интересно, что большинство картин выполнены из глины. По словам доктора Руиса-Редондо, животные и знаки изображались просто путем размазывания по стенам обмазанных глиной пальцев и ладоней. Влажная среда пещеры способствовала медленному высыханию, предотвращая быстрое разрушение некоторых частей глины и сохраняя их до сегодняшнего дня слоями кальцита.

Хотя роспись глиной известна в искусстве палеолита, примеры ее использования или сохранения редки. Однако в Cueva Dones это преобладающая техника. Исследователи заявляют, что их исследование все еще находится на ранних стадиях, и есть много областей для изучения и групп для документирования, поэтому в ближайшие годы, вероятно, будет обнаружено больше произведений искусства.

источники:

– Античный журнал

– Университет Сарагосы

– Университет Аликанте