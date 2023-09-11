Может ли ИИ контролировать обратную связь от клиентов?

Dentsu Creative разработала «Искусственный клиент» — эксперимент с искусственным интеллектом, который обеспечивает обратную связь о творческой работе трех вымышленных клиентов. Эксперимент, хотя и скорее шуточный, чем серьезный, подчеркивает потенциальные возможности применения ИИ в отрасли. Агентство предполагает, что искусственный интеллект можно использовать для проверки реальных творческих работ и выявления идей с помощью виртуальных персонажей клиентов. Кроме того, искусственный интеллект можно применять для разработки привлекательного фирменного опыта и помощи клиентам в поиске нужных продуктов. Его также можно использовать для ответа на сложные вопросы клиентов.

Искусственный клиент сочетает в себе различные модели искусственного интеллекта, включая InstructBLIP и API Viseme от Microsoft Azure, для достижения возможностей, недоступных для широко используемых моделей. Эта способность тестировать, обучать и комбинировать модели ИИ позволяет агентству быстро создавать прототипы и создавать продукты ИИ в больших масштабах. По словам Люка Винка, руководителя технического отдела Dentsu Creative Amsterdam, цель «Искусственного клиента» — продемонстрировать потенциальные варианты использования ИИ и продемонстрировать, как бренды могут создавать уникальный голос ИИ с помощью соответствующих фирменных ИИ-помощников.

Борис Нихом, со-генеральный директор Dentsu Creative Amsterdam, подчеркивает, что, хотя ИИ может быть ценным инструментом, он не может заменить важность реальных отношений между клиентом и агентством. Агентство рассматривает прототипы ИИ как средство проверки пределов существующих технологий и улучшения качества обслуживания клиентов.

В целом, «Искусственный клиент» служит занимательной демонстрацией возможностей ИИ, которые предлагает творческая индустрия. Используя возможности различных моделей искусственного интеллекта, бренды могут использовать искусственный интеллект для улучшения своих творческих процессов и повышения качества обслуживания клиентов.

источники:

– Денцу Креатив Амстердам

– ИнструктироватьBLIP

– API Viseme от Microsoft Azure.