Издательство Aniplex анонсировало новую игру в стиле настольной игры под названием Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайши! для Nintendo Switch. Эта игра, выход которой запланирован на 2024 год, основана на чрезвычайно популярном сериале аниме и манги «Убийца демонов». Однако в настоящее время он будет доступен только в Японии.

Убийца демонов: Кимэцу но Яиба – Мезасе! Сайкё Тайши! следует за первой адаптацией видеоигры франшизы Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, которая была выпущена в 2021 году и вышла на Nintendo Switch в 2022 году. Пока подробности о Mezase! Сайкё Тайши! в настоящее время ограничены, анонсирующий трейлер и официальный сайт Demon Slayer дают представление о том, чего могут ожидать игроки.

В отличие от предыдущей адаптации файтинга, Mezase! Сайкё Тайши! похоже, больше ориентирован на настольную игру, потенциально черпая вдохновение из популярной серии Mario Party. Хотя конкретная игровая механика не раскрыта, поклонники Demon Slayer могут ожидать захватывающего и захватывающего опыта, подобного хорошо принятому файтингу.

Хотя западный релиз еще не подтвержден, есть надежда, что поклонники за пределами Японии также получат возможность насладиться Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайши!. Энтузиасты Demon Slayer могут поделиться своим волнением и предвкушением игры в комментариях.

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