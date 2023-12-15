Delta Dental из Калифорнии уведомляет клиентов о серьезной утечке данных

Компания Delta Dental из Калифорнии, известный поставщик стоматологического страхования, недавно объявила о серьезной утечке данных, затронувшей почти семь миллионов пациентов. Нарушение, вызванное несанкционированным доступом через программное обеспечение MOVEit Transfer, привело к раскрытию персональных данных.

Инцидент безопасности произошел, когда злоумышленники воспользовались уязвимостью внедрения SQL нулевого дня в программном обеспечении, известной как CVE-2023-34362. Эта уязвимость позволяла удаленно выполнять код, что позволило банде вымогателей Clop проникнуть во многие организации по всему миру.

Компания Delta Dental из Калифорнии узнала о компрометации 1 июня 2023 г., и последующие внутренние расследования подтвердили, что несанкционированные лица получили доступ к данным и украли их в период с 27 по 30 мая 2023 г. Тщательная проверка была завершена 27 ноября 2023 г., чтобы определить масштаб нарушения.

В результате взлома пострадали около 6,928,932 XNUMX XNUMX клиентов Delta Dental из Калифорнии. Скомпрометированная информация включает имена, номера финансовых счетов, номера кредитных/дебетовых карт и коды безопасности.

В рамках реагирования на взлом компания Delta Dental of California предоставит пострадавшим пациентам 24 месяца бесплатного кредитного мониторинга и услуг по защите от кражи личных данных. Инструкции о том, как зарегистрироваться в этих программах, можно найти в личных уведомлениях, отправленных пострадавшим лицам.

Клиентам рекомендуется проявлять осторожность в отношении нежелательных сообщений, поскольку их данные могут быть переданы лицам, занимающимся фишингом, мошенникам и другим киберпреступникам.

Эта утечка является третьей по величине утечкой данных, связанной с программным обеспечением MOVEit Transfer, после нарушений в Maximus (11 миллионов) и Welltok (8.5 миллионов).

Крайне важно, чтобы пострадавшие лица немедленно приняли меры по защите своей личной информации и отслеживали свои финансовые счета на предмет любой подозрительной деятельности. Компания Delta Dental из Калифорнии усердно работает над устранением нарушений и предотвращением будущих инцидентов, подчеркивая важность безопасности данных в современном цифровом мире.