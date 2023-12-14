Аэропорт округа Дельта столкнулся с срочным административным кризисом

Во время заседания Совета уполномоченных округа Дельта во вторник, недавно назначенный менеджер аэропорта округа Дельта Роберт Ранстадлер сделал тревожное открытие, заявил, что аэропорт в настоящее время борется с «состоянием административного кризиса». Эта беспрецедентная ситуация вызвала серьезную обеспокоенность по поводу соблюдения аэропортом ряда правил Федерального авиационного управления (FAA).

Ранштадлер, не теряя времени, обратился к совету директоров, откровенно признав: «С сожалением сообщаю вам, что у меня нет положительных новостей, которыми я мог бы поделиться». Он далее подробно остановился на многочисленных нарушениях нормативных требований, с которыми в настоящее время сталкивается аэропорт, подчеркнув необходимость принятия немедленных мер. Пытаясь решить растущие проблемы, Ранштадлер обратился к совету директоров с просьбой разрешить наем временных сотрудников, включая клерка, для оказания столь необходимой поддержки.

Признавая острую необходимость исправить ситуацию, Ранштадлер подчеркнул, что аэропорт должен восстановить соответствие к концу года. Однако он подчеркнул, что «абсолютно нет места для маневра» или возможности продления сроков, предоставленных ФАУ. Несоблюдение этого важного графика может привести к ужасным последствиям для аэропорта, включая неофициальные разбирательства, потенциальные судебные разбирательства, крупные гражданские штрафы или, в худшем случае, закрытие аэропорта.

Серьезность ситуации заставила руководство аэропорта изо всех сил пытаться найти быстрые и эффективные решения. Требуются согласованные усилия для выделения дополнительного персонала и ресурсов для эффективного решения выявленных проблем с соблюдением требований в установленные сроки.

Аэропорту округа Дельта теперь предстоит тяжелая борьба за обеспечение соблюдения требований и поддержание эксплуатационной целостности. Предстоящие задачи значительны, но при наличии комплексного плана действий и необходимой поддержки мы надеемся, что аэропорт сможет эффективно преодолеть этот административный кризис и защитить свое будущее в качестве жизненно важного транспортного узла в регионе.