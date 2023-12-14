Человеческая деятельность привела к резкому сокращению популяции летучих мышей Western Barbastelle

Новое исследование, проведенное экспертами из Университета Эксетера и Фонда охраны летучих мышей (BCT), выявило шокирующее сокращение популяции летучих мышей-барбастелл в Великобритании за последние 500 лет. Исследования показывают, что этот спад начался, когда деревья, на которых летучие мыши ночуют, были вырублены для судостроения в первые дни строительства Британской империи.

Используя передовые методы анализа ДНК, исследователи смогли проследить сокращение популяций летучих мышей и выявить периоды снижения генетического разнообразия и инбридинга. Доктор Орли Разгур, молекулярный эколог и специалист по биологии охраны природы в университете, объясняет: «Наши результаты показывают, что сокращение популяций летучих мышей-барбастелей на севере и юге Великобритании началось около 500 лет назад, что совпало с широко распространенной вырубкой деревьев для целей судостроения. Утрата лесного покрова в этот период, вероятно, спровоцировала наблюдаемый нами спад, который продолжается и по сей день».

Западная летучая мышь-барбастель известна своими отличительными чертами, в том числе большими ушами, сходящимися посередине, приплюснутой мордой с мопсовым носом и темным шелковистым мехом с белыми кончиками. Это относительно небольшой вид: длина от 4 до 5 см, размах крыльев около 26 см. Самки рожают одного детеныша каждый год в начале лета.

Исследователи провели свое исследование, отловив и исследовав западных летучих мышей-барбастелей в 15 различных лесах Великобритании, Испании и Португалии. Этот новаторский метод позволяет ученым получить ценную информацию об исторических тенденциях популяций и является важным инструментом для усилий по сохранению летучих мышей.

Доктор Кэтрин Буги, руководитель отдела науки и мониторинга в BCT, подчеркивает важность этого исследования, заявляя: «Этот метод меняет правила игры в сохранении летучих мышей. Теперь у нас есть доказательства исторического упадка летучих мышей-барбастелл, но нам срочно нужны аналогичные доказательства для других видов летучих мышей». BCT предполагает, что популяция летучих мышей в Великобритании в целом может находиться на историческом минимуме, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние деятельности человека на популяции летучих мышей.

Результаты этого исследования были опубликованы в Журнале прикладной экологии, проливая свет на разрушительные последствия чрезмерной деятельности человека и давая призыв к действию по сохранению не только западной летучей мыши-барбастеля, но и других видов летучих мышей.