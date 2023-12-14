Новое обновление Pixel содержит интересные функции и исправления ошибок

Резюме:

Последняя декабрьская версия Pixel Feature Drop наконец-то вышла в свет, предоставив владельцам устройств Pixel ряд новых функций и исправлений ошибок. Это ежеквартальное обновление направлено на улучшение пользовательского опыта и стабильности. От улучшений на базе искусственного интеллекта до улучшенного управления фотографиями — обновление предлагает что-то новое для каждого.

Любимые новые функции:

Пользователи Pixel 8 Pro имеют доступ к расширенным возможностям искусственного интеллекта. Приложение Recorder теперь включает в себя новую модель Gemini Nano, а видео можно отправлять на облачные серверы Google для улучшения на основе искусственного интеллекта с помощью Video Boost.

Для других моделей Pixel элементы управления портретным освещением в программе «Фото» были улучшены, что позволяет пользователям без труда создавать потрясающие портреты. Кроме того, появилась новая функция Photo Unblur, специально разработанная для владельцев домашних животных. Кроме того, пользователи теперь могут использовать свои устройства Pixel в качестве веб-камер, оцифровывать и упорядочивать квитанции на Google Диске и даже предоставлять предварительный просмотр предстоящих фотографий субъектам, если у них есть Pixel Fold.

Улучшения для Pixel Watch:

Владельцы Pixel Watch также могут порадоваться, поскольку последнее обновление предлагает новые захватывающие функции. Теперь пользователи могут разблокировать свои телефоны Pixel с помощью часов, синхронизировать настройки режимов «Не беспокоить» и «Режим сна» между своими часами и телефонами, а также получить доступ к экрану вызовов прямо со своего запястья.

Обнаружение особенностей:

Чтобы получить полный визуальный обзор новых функций и проверить, доступны ли они на вашем устройстве Pixel, имеется полезное изображение.

Итак, вы уже начали изучать эти захватывающие новые функции?