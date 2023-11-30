Исследование ночного неба в декабре 2023 года: удовольствие для звездочетов

Наступил декабрь, ознаменовавший конец еще одного года, наполненного небесными чудесами. Пока мы готовимся к встрече Нового года, в ночном небе нас ждут еще несколько астрономических событий, которыми можно полюбоваться. Давайте подробнее посмотрим, что декабрь готовит звездочетам.

1–4 декабря: Небесный танец звезд

В начале месяца обратите внимание на захватывающий небесный танец между Луной и звездами-близнецами Поллуксом и Регулом. Поллукс, более яркая из двух звезд в созвездии Близнецов, появится вблизи Луны 1 декабря. Когда Луна восходит на юго-юго-восточном горизонте, Поллукс будет примерно на 2 градуса вправо и будет казаться, что он движется по часовой стрелке. образом вокруг Луны. 3-4 декабря еще одна яркая звезда, Регул, появится ошеломляющим образом справа от Луны, создав прекрасную пару.

13–14 декабря: впечатляющий метеорный дождь Геминиды

Наше небо украсит один из самых ожидаемых метеорных потоков года — Геминиды. В отличие от большинства метеорных потоков, исходящих от комет, Геминиды связаны с астероидом под названием 3200 Фаэтон. Ученые до сих пор озадачены природой этого объекта, классифицируя его как «каменную комету» или «мертвую комету». Независимо от классификации, метеорный поток Геминиды обещает ослепительное зрелище падающих звезд. Когда он достигнет своего пика 13-14 декабря, в идеальных условиях ясного неба и минимального светового загрязнения, наблюдатели смогут наблюдать до 150 метеоров в час.

21 декабря: Встреча зимнего солнцестояния

21 декабря мы празднуем зимнее солнцестояние, день, когда Северный полюс Земли отклоняется от Солнца, отмечая официальное начало астрономической зимы. Этот день, широко известный как самый короткий день в году, предлагает нам всего 9 часов 26 минут и 13 секунд светового дня. Однако, начиная с этого момента, продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться по всему Северному полушарию до летнего солнцестояния в июне.

25–26 декабря: Полнолуние освещает рождественское небо.

Когда мы погружаемся в праздничную атмосферу, 25–26 декабря нас ждет особое удовольствие — Рождественское полнолуние. Эта полная Луна, известная как Холодная Луна, освещает зимнюю ночь своим сияющим сиянием. Согласно индейским племенам и «Альманаху старого фермера», декабрьское полнолуние также известно как Снежная Луна, Морозная Луна, Зимняя Луна или Длинная Ночная Луна, что отражает холодную и снежную погоду, связанную с этим временем года. Итак, ожидая прибытия Санты, обязательно найдите минутку и поразитесь сияющей красоте Рождественской луны.

FAQ:

1. Что такое метеорный поток Геминиды?

Метеорный поток Геминиды — это ежегодное событие, которое происходит в декабре, когда Земля проходит через обломки, оставленные астероидом 3200 Фаэтон.

2. Что вызывает зимнее солнцестояние?

Зимнее солнцестояние происходит, когда Северный полюс Земли отклоняется от Солнца, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи в году.

3. Почему полнолуние в декабре называют Холодной Луной?

Полнолуние в декабре часто называют Холодной Луной из-за холодной и снежной погоды, которая бывает в это время года. Она также известна под другими названиями, такими как Снежная Луна, Морозная Луна, Зимняя Луна или Длинная Ночная Луна.