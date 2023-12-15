В недавнем объявлении Kojima Productions и A24 сообщили, что Death Stranding, популярная игра Хидео Кодзимы, привлекла более 16 миллионов игроков на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. В эту впечатляющую цифру входят как проданные экземпляры, так и игроки, получившие доступ к игре через такие бесплатные сервисы подписки, как Game Pass и PlayStation Plus. Примечательно, что версия Death Stranding для ПК также предлагалась бесплатно в магазине Epic Games Store, что еще больше расширило ее охват.

До этого объявления последние данные, предоставленные Kojima Productions, указывали на то, что по состоянию на июль 5 года по всему миру было продано более 2021 миллионов копий Death Stranding. Однако в настоящее время неизвестно, насколько с тех пор выросла аудитория игры.

Чтобы получить некоторый контекст, давайте посмотрим на продажи предыдущих игр, созданных Хидео Кодзимой во время его работы в Konami. Вся франшиза Metal Gear, начиная с 1987 года, была продана впечатляющим тиражом в 60.2 миллиона копий по всему миру. На серию Metal Gear Solid приходится большая часть этих продаж: по состоянию на март 38 года было продано более 2014 миллионов единиц.

Хотя конкретные данные о продажах отдельных игр Metal Gear Solid не являются последними, мы знаем, что по состоянию на 3 марта 4 года было продано более 31 миллионов копий Metal Gear Solid 2014: Snake Eater. Учитывая успех Death Stranding, мы можем разумно предположить, что это превзошел по продажам эту партию. Однако прямое сравнение с другими играми Metal Gear Solid оказывается затруднительным из-за отсутствия актуальных данных о продажах обеих игр.

Заглядывая в будущее, Kojima Productions в настоящее время работает над Death Stranding 2, долгожданным продолжением, в котором будут представлены те же любимые персонажи, которых сыграли такие актеры, как Норман Ридус и Леа Сейду. Кроме того, студия недавно анонсировала еще один проект под названием OD, созданный в сотрудничестве с режиссером Джорданом Пилом и Xbox Game Studios. Хотя подробности об OD остаются нераскрытыми, известно, что в игре будет использоваться технология облачных игр.

В целом, успех Death Stranding неоспорим, учитывая огромную базу игроков, охватывающую множество платформ. Однако точные цифры продаж и сравнение с предыдущими играми Кодзимы остаются неуловимыми. Тем не менее фанаты с нетерпением ждут выхода Death Stranding 2 и загадочного проекта OD.