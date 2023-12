Death Stranding превышает 16 миллионов игроков и продолжает расти

В результате захватывающего партнерства между Kojima Productions и A24 выяснилось, что Death Stranding объединила более 16 миллионов игроков на платформах PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. В это впечатляющее число входят как проданные экземпляры, так и игроки, которые взаимодействовали с игрой через такие службы подписки, как Game Pass и PlayStation Plus. Стоит отметить, что версия Death Stranding для ПК была широко доступна бесплатно в магазине Epic Games Store, что позволяло каждому пользователю получить копию в период с декабря 2022 года по май 2023 года.

Ранее, в июле 2021 года, руководитель издательства Джей Бур сообщил, что по всему миру было продано более 5 миллионов копий Death Stranding. К сожалению, без более свежих данных сложно оценить рост аудитории игры с тех пор. Тем не менее, цифры по-прежнему красноречиво говорят о популярности игры.

Death Stranding, выпущенная в ноябре 2019 года, стала первым проектом Kojima Productions после ухода Хидео Кодзимы из Konami. Хотя прямое сравнение с предыдущими работами Кодзимы в японском издательстве затруднено из-за отсутствия свежих данных, давайте поближе посмотрим на продажи его знаменитой серии Metal Gear.

С момента своего создания в 1987 году франшиза Metal Gear была продана ошеломляющим тиражом в 60.2 миллиона копий по всему миру. Примечательно, что по этому показателю доминирует серия Metal Gear Solid (MGS): по состоянию на март 38 года было продано более 2014 миллионов единиц.

Хотя обновленные данные о продажах игр Metal Gear Solid пока недоступны, у нас есть некоторое представление о пяти основных играх серии:

– Metal Gear Solid: более 7 миллионов копий (по состоянию на 31 марта 2005 г.)

– Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: более 7 миллионов копий (по состоянию на 31 марта 2005 г.)

– Metal Gear Solid 3: Snake Eater: более 4 миллионов копий (по состоянию на 31 марта 2014 г.)

– Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: более 6 миллионов копий (по состоянию на май 2014 г.)

– Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: более 6 миллионов копий (по состоянию на декабрь 2015 г.)

Хотя можно с уверенностью предположить, что Death Stranding превзошла по продажам Metal Gear Solid 3, провести прямое сравнение с другими играми MGS сложно. Отсутствие обновленных данных о продажах является ключевым фактором, и важно отметить, что общий объем продаж Death Stranding превышает отметку в 5 миллионов, объявленную в 2021 году.

В настоящее время Kojima Productions усердно работает над долгожданной Death Stranding 2, прямым продолжением оригинальной игры с участием любимых персонажей, которых сыграли такие талантливые актеры, как Норман Ридус и Леа Сейду. Кроме того, студия недавно представила еще один интригующий проект под названием OD, созданный в сотрудничестве с уважаемым режиссером Джорданом Пилом и Xbox Game Studios. Хотя конкретные подробности относительно OD остаются нераскрытыми, подтверждено, что игра будет включать в себя технологию облачных игр, обещая игрокам незабываемые игровые впечатления.

Поскольку Kojima Productions продолжает очаровывать аудиторию по всему миру, будущее Death Stranding и их предстоящих проектов имеет огромные перспективы, заставляя фанатов с нетерпением ждать их следующих новаторских творений.