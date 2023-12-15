Новая экранизация Death Stranding демонстрирует впечатляющее количество игроков

По удивительному повороту событий, в настоящее время в разработке находится экранизация знаменитой видеоигры Death Stranding. Поклонники с нетерпением ждут выхода этой адаптации, и появилась новая информация о количестве игроков, которые попробовали игру с момента ее первоначального запуска на PS4.

Недавно Kojima Productions и A24 объявили о партнерстве, и в пресс-релизе стало известно, что Death Stranding связана с ошеломляющим количеством «более 16 миллионов Портеров» на различных платформах, включая PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. Эта невероятная цифра включает в себя как проданные экземпляры, так и игроков, которые попробовали игру через такие сервисы подписки, как Game Pass и PlayStation Plus.

Стоит отметить, что версия Death Stranding для ПК также была доступна бесплатно в магазине Epic Games в определенные периоды, что позволяло бесчисленному количеству пользователей требовать копию. Это, несомненно, способствовало впечатляющему количеству игроков, поскольку игра достигла более широкой аудитории.

Однако по-прежнему сложно напрямую сравнивать успех Death Stranding с предыдущими играми, созданными Хидео Кодзимой во время его работы в Konami, поскольку свежих данных о показателях продаж недостаточно. С момента выпуска в ноябре 2019 года Death Stranding стала первой игрой, выпущенной Kojima Productions после ухода Кодзимы из Konami.

Хотя конкретные цифры продаж Death Stranding не разглашаются, за исключением 5 миллионов копий, объявленных по всему миру в 2021 году, можно предположить, что он превзошел продажи Metal Gear Solid 3, учитывая его более широкий охват и популярность.

Если посмотреть на франшизу Metal Gear в целом, то с момента ее создания в 60.2 году по всему миру было продано 1987 миллиона копий. Серия Metal Gear Solid, в частности, внесла значительный вклад в эту цифру: было продано более 38 миллионов копий. по состоянию на март 2014 года.

Пока игровое сообщество с нетерпением ожидает выхода Death Stranding 2, прямого продолжения игры с участием любимых персонажей, которых сыграли такие актеры, как Норман Ридус и Леа Сейду, компания Kojima Productions продолжает очаровывать публику своим творчеством. Студия также недавно объявила о сотрудничестве с режиссером Джорданом Пилом и Xbox Game Studios над загадочным проектом под названием OD. Хотя детали остаются нераскрытыми, было подтверждено, что он будет использовать технологию облачных игр, что заставляет фанатов жаждать узнать больше.

В заключение отметим, что количество игроков в Death Stranding, несомненно, впечатляет, и ей суждено стать еще более известной франшизой с предстоящей экранизацией и сиквелами.