Раскрыты новые подробности: Final Fantasy 7 Rebirth представляет захватывающие особенности игрового процесса и персонажей

Square Enix недавно поделилась множеством новых деталей игрового процесса и сопроводительными изображениями Final Fantasy 7 Rebirth, а также трейлером, рассказанным Редом XIII, в котором излагаются события первого эпизода трилогии. Этот обзор будет включен в главное меню игры для игроков, которым нужно освежить знания в Final Fantasy 7 Remake. С каждым новым обновлением фанаты становятся все ближе к долгожданному релизу, который состоится 29 февраля 2024 года.

Среди интересных особенностей, подтвержденных студией, — возвращение боевых режимов «Активный» и «Классический». У игроков снова будет возможность выбирать между быстрыми действиями или более стратегическим и продуманным подходом. Кроме того, будет представлен новый режим сложности под названием «Динамический». Этот режим позволяет игрокам попрощаться с традиционным повышением уровня, адаптируя уровень сложности врагов в соответствии со способностями игрока, делая игру более сложной или позволяя добиваться более легких побед.

Square Enix также раскрыла подробности о новых регионах и персонажах Rebirth. Одним из таких регионов является Мифриловая шахта, которая когда-то была процветающей шахтой, соединяющей дикую местность с Юноном. Однако после того, как корпорация Шинра разработала превосходный минерал, шахта вышла из употребления, и шахта наводнилась монстрами.

Также были представлены новые персонажи. Броден, владелец гостиницы Калма, питает неприязнь к Шинре и предлагает помочь Клауду и его друзьям сбежать от корпоративных врагов. Присцилла, жизнерадостная молодая девушка, живущая недалеко от Юнона, глубоко обеспокоена безопасностью дельфина, которого она дрессирует, поскольку близлежащий Мако-реактор загрязнил окружающие воды. Билли, внук Билла и владелец фермы чокобо, потерял родителей в молодом возрасте и предлагает научить Клауда и его товарищей основам поимки чокобо в обмен на посещение магазина его сестры. Наконец, Хлоя, добросердечная сестра Билли, управляет магазином на ранчо, где продает материалы для рукоделия и другие диковинки.

Помимо новых персонажей, Square Enix расширила возможности Synergy, которые будут доступны в Rebirth. Эта функция позволяет двум персонажам выполнять мощные совместные атаки, при этом различные способности открываются по мере повышения уровня игроков в своей группе. Примеры этих синергийных способностей включают Клауда, запускающего Тифу во врага для тандемной атаки под названием «Безжалостный рывок», и Баррета, бросающего Реда XIII на высокой скорости для выполнения «Сверфанга».

Кроме того, Square Enix раскрыла новые подробности игровой механики Реда XIII, который впервые становится игровым персонажем. Способности Реда XIII основаны на быстрых физических и магических атаках дальнего действия, таких как Звездный луч. Его уникальный навык «Режим мести» позволяет ему направить силу атак противника против него самого.

По мере приближения даты релиза фанаты могут ожидать еще более интересных обновлений и сюрпризов от Final Fantasy 7 Rebirth. Благодаря добавлению новой сюжетной линии, ориентированной на Зака, и возможному включению ретроспективы Сефирота из Final Fantasy 7 Ever Crisis, игра обещает стать захватывающим опытом как для опытных игроков, так и для новичков.

Вопросы и ответы:

В: Когда дата выхода Final Fantasy 7 Rebirth?

О: Игра выйдет 29 февраля 2024 года.

Вопрос: Будут ли в Final Fantasy 7 Rebirth новые игровые режимы?

О: Да, игроки могут ожидать возвращения боевых режимов «Активный» и «Классический», а также добавления нового режима сложности под названием «Динамический».

Вопрос: Есть ли в Final Fantasy 7 Rebirth новые персонажи?

О: Да, в игре появятся новые персонажи, в том числе Броден, Присцилла, Билли и Хлоя.

Вопрос: Что такое синергические способности в Final Fantasy 7 Rebirth?

Ответ: Синергические способности — это мощные совместные атаки, которые два персонажа могут выполнять вместе, а дополнительные способности открываются по мере повышения уровня игроков в своей группе.

Вопрос: Будет ли Ред XIII игровым персонажем в Final Fantasy 7 Rebirth?

О: Да, Ред XIII будет игровым персонажем в игре с уникальными боевыми способностями и навыком под названием «Режим мести».

Вопрос: Есть ли какая-либо связь между Final Fantasy 7 Rebirth и Final Fantasy 7 Ever Crisis?

О: Да, Final Fantasy 7 Rebirth будет включать в себя новую сюжетную линию, посвященную Заку, а также могут присутствовать элементы ретроспективы Сефирота, включенные в Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Источник: IGN Франция)