DashLane представляет вход без пароля, открывая новую эру менеджеров учетных данных

DashLane, ведущий менеджер паролей, недавно запустил инновационную функцию входа без пароля, став первым менеджером учетных данных, предлагающим эту передовую функциональность. Это знаменует собой важную веху в отрасли, поскольку устраняет необходимость в мастер-пароле, ускоряет вход в DashLane и значительно снижает риск фишинговых атак.

В отличие от других платформ, использующих стандарт FIDO, DashLane разработала собственную систему, обеспечивающую бесперебойную работу без пароля. Решение о создании собственного решения обусловлено стремлением компании предоставить пользователям безопасный и надежный метод входа в систему, соответствующий ее высоким стандартам.

Новая функция входа без пароля использует либо PIN-код конкретного устройства, распознавание лиц с помощью Face ID или сканирование отпечатков пальцев с помощью Touch ID для разблокировки хранилищ паролей пользователей. Эта усиленная мера безопасности гарантирует, что только авторизованные лица смогут получить доступ к их конфиденциальной информации, что снижает риск повторного использования паролей и фишинговых атак.

Помимо преимуществ скорости и безопасности, DashLane также упростил процесс восстановления учетной записи для пользователей, входящих в систему без пароля. Используя дополнительное устройство, зарегистрированное в DashLane, пользователи могут легко восстановить доступ к своим данным в случае потери или повреждения устройства.

В настоящее время функция входа без пароля доступна исключительно для новых учетных записей личного плана на платформах iOS и Android. Однако DashLane планирует распространить эту функцию на всех клиентов, включая существующих пользователей и бизнес-аккаунты, в течение 2024 года.

Чтобы настроить новую учетную запись DashLane и воспользоваться преимуществами входа без пароля, пользователи просто следуют предоставленным пошаговым инструкциям. Благодаря этому революционному обновлению DashLane революционизирует способ управления пользователями своими учетными данными и прокладывает путь к новой эре безопасной и простой аутентификации.