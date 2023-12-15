Dashlane представляет беспарольный опыт, сочетающий биометрию и шифрование с нулевым знанием

Dashlane, ведущий производитель менеджеров паролей, анонсировал новую функцию, которая позволяет пользователям работать без пароля. Благодаря этому обновлению новым пользователям больше не придется настраивать и запоминать главный пароль при создании учетной записи. Dashlane планирует предоставить возможность использования пароля без пароля существующим пользователям к 2024 году.

По словам технического директора Dashlane Фредерика Ривена, этот шаг делает Dashlane первым менеджером учетных данных, который исключил мастер-пароль в качестве основы своих учетных записей без пароля. Вместо этого пользователи могут создать учетную запись и войти в систему без необходимости использования мастер-пароля. Ривейн подчеркивает, что беспарольный подход Dashlane отличается от ключей доступа на основе WebAuthn. Хотя Dashlane поддерживает ключи доступа, которые позволяют пользователям создавать, сохранять и входить на различные веб-сайты, эти ключи доступа не используются для шифрования данных в хранилище приложений Dashlane. Данные приложения расшифровываются локально на устройстве пользователя для обеспечения безопасного доступа.

Карен Уолш, генеральный директор Allegro Solutions, консалтинговой компании по кибербезопасности, подчеркивает важность подхода Dashlane. Она отмечает, что Dashlane сочетает в себе две стратегии по снижению рисков идентификации и доступа. Во-первых, удаляя пароли и полагаясь на биометрию, Dashlane сочетает в себе факторы многофакторной аутентификации «то, чем вы владеете» и «то, чем вы являетесь». Кроме того, Dashlane использует шифрование с нулевым разглашением, гарантируя, что пользовательские данные останутся зашифрованными даже в случае утечки данных. Объединив эти технологии, Dashlane стремится минимизировать риски как для себя, так и для своих клиентов.

Однако Крейг Харбер, евангелист по безопасности из Open Systems, советует проявлять осторожность. Хотя беспарольная архитектура Dashlane позиционируется как «устойчивая к фишингу», Харбер предупреждает, что она не является надежным решением против злоумышленников. Он выражает обеспокоенность по поводу достижений в области дипфейков, генерируемых искусственным интеллектом, которые потенциально могут обходить технологии биометрической аутентификации. Несмотря на это, беспарольный опыт Dashlane представляет собой значительный шаг вперед в повышении безопасности и удобства для пользователей.