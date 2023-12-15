Судья штата Висконсин отменил запрет штата на аборты

В своем важном постановлении судья округа Дейн, штат Висконсин, отменил запрет штата на аборты, заявив, что закон 1849 года не запрещает эту практику. Это решение стало победой истцов, в число которых входили генеральный прокурор штата от Демократической партии и три врача из Висконсина, которые добивались восстановления права на аборт в штате.

Судья Дайан Шлиппер вынесла 14-страничное решение в пользу истцов, подтвердив свое предварительное постановление от июля. В своем предыдущем приказе она указала, что закон 1849 года запрещает только убийство плода, а не аборт по обоюдному согласию. Благодаря ее последнему решению ее предыдущий приказ становится окончательным и навсегда отменяет запрет на аборты.

Ожидается, что это знаковое решение будет иметь глубокие последствия для репродуктивных прав в Висконсине. Хотя считалось, что закон 1849 года запрещает аборты в штате более века, интерпретация судьи Шлиппера открывает путь к восстановлению доступа к абортам.

Сторонники репродуктивных прав приветствуют это решение как столь необходимый шаг на пути к защите здоровья и независимости женщин. Они утверждают, что доступ к безопасным и легальным абортам необходим женщинам для принятия обоснованных решений относительно своего тела и жизни. Противники этого решения, с другой стороны, выражают обеспокоенность по поводу последствий для защиты плода.

Ожидается, что генеральный прокурор штата подаст апелляцию на это решение, гарантируя, что судебная битва за права на аборт в Висконсине продолжится. Тем временем поставщики абортов, вероятно, возобновят предложение своих услуг, предоставляя важнейший ресурс для людей, нуждающихся в репродуктивной помощи в штате.

Поскольку дебаты по поводу права на аборт продолжаются по всей территории Соединенных Штатов, это решение создает прецедент в Висконсине, бросая вызов существующим законам и поднимая вопросы о будущем репродуктивных прав в штате.