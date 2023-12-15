История любви Джейми и Мельбурна О’Бэниона: от случайной встречи к успеху в бизнесе

Описание: История любви Джейми и Мельбурна О'Бэниона началась со случайной встречи, и с годами они вместе построили успешный бизнес.

История любви Джейми и Мельбурна О'Бэниона началась, когда Мельбурн постучал в дверь гостиничного номера, ожидая, что его друг ответит, но вместо этого его встретил Джейми в фиолетовой пижаме. Для Мельбурна это была любовь с первого взгляда, но Джейми в то время встречался с кем-то другим. Однако вмешалась судьба, и они начали встречаться на первом курсе колледжа, прежде чем в конце концов поженились.

Сегодня О'Банионы проживают в Хайленд-Парке и оба являются основателями успешных компаний. В Мельбурне была запущена компания по страхованию жизни Bestow, которая с тех пор расширила свои предложения и стала партнером таких известных страховых компаний, как USAA, Nationwide и Equitable. Привлечив капитал более 200 миллионов долларов, Bestow стала ведущим игроком в страховой отрасли.

Тем временем Джейми основал BeautyBio, глобальный бренд по уходу за кожей и косметическими устройствами. Ее предпринимательское предприятие привлекло внимание Rhyz, дочерней компании Nu Skin Enterprises, которая приобрела BeautyBio в рамках крупной сделки. Это приобретение еще больше укрепило позиции Джейми в индустрии красоты.

Недавно пара отпраздновала свое 20-летие, наслаждаясь роскошным отдыхом на Ибице, где у них была возможность увидеть выступление всемирно известного диджея Дэвида Гетты. Их любовь и преданность друг другу оставались неизменными на протяжении многих лет, а их общая страсть к предпринимательству привела к выдающимся успехам.

Заглядывая в будущее, Мельбурн уверен в будущем росте Bestow и предполагает, что компания либо будет приобретена, либо станет публичной. Тем временем Джейми продолжает покорять индустрию красоты, используя свой опыт и творческий потенциал для инноваций и разработки новых продуктов.

История любви О'Бэнионов – это не только их личный путь, но и свидетельство силы амбиций и преданности делу достижения успеха в бизнесе. Вместе они доказали, что любовь и предпринимательство могут сосуществовать, а их история служит вдохновением для пар, стремящихся построить как крепкие отношения, так и успешную карьеру.